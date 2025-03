Tentano di rubare un motorino in zona ospedale: 13enne e 15enne denunciati

La Polizia di Stato di Parma nel pomeriggio di ha denunciato un 15enne e segnalato un 13enne gravemente indiziati del reato di tentato furto in concorso .

Nello specifico, durante la consueta attività di controllo del territorio, gli equipaggi delle volanti, sono intervenuti in zona ospedale, a seguito di segnalazione giunta su utenza 113 di due ragazzi che stavano armeggiando vicino ad ciclomotore . Il richiedente riferiva nello specifico di aver notato due ragazzi che stavano trasportando di peso un ciclomotore parcheggiato, arrestando l’operazione al passaggio delle persone, che poi occultavano dietro ad un tir al riparo da occhi indiscreti, cominciando ad armeggiare vicino al blocco accensione.

Gli operatori acquisite le descrizioni dei soggetti fornite dal richiedente, giunti sul posto individuavano immediatamente i soggetti segnalati, le cui caratteristiche fisiche coincidevano con quelle fornite , uno di quali si trovava già a bordo del mezzo.

I poliziotti, provvedevano quindi a bloccare i due giovani che venivano generalizzati rispettivamente per un cittadino italiano 15enne incensurato e un 13enne straniero con a carico segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio. Sottoposti ad un controllo sommario, il 15enne veniva trovato in possesso di un a pinza multiuso.

Da un controllo esteso al ciclomotore, gli operatori riscontravano il danneggiamento del blocco accensione dello stesso.

Alla luce dei fatti, il 13enne veniva affidato alla madre giunta sul posto e segnalato al Tribunale per i Minorenni, mentre il 15enne veniva accompagnato in Questura e, al termine degli accertamenti di rito, denunciato poichè gravemente indiziato per il reato di tentato furto in concorso con persona non imputabile e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Anche il 15enne veniva quindi affidato al genitore giunto in Questura mentre il ciclomotore veniva riconsegnato all’avente diritto.

Questura di Parma