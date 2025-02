Tentata rapina in strada Garibaldi, un arresto

Alle prime ore del 1° febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato un 40enne magrebino che, sulla scorta delle verifiche ed accertamenti fin qui svolti è ritenuto il presunto responsabile del reato di tentata rapina in danno di un 29enne parmigiano.

Secondo quanto ricostruito, alle 04:30, un 29enne parmigiano stava rincasando a piedi dopo una serata trascorsa con gli amici. Mentre percorreva strada Garibaldi, all’altezza di via Angelo Mazza proprio di fronte al Teatro Regio, è stato avvicinato da un uomo di origine straniera.

L’uomo, con fare minaccioso e tono intimidatorio, ha iniziato a chiedergli insistentemente del denaro. Di fronte al rifiuto del 29enne, lo straniero non si è dato per vinto e ha cambiato strategia, ricorrendo alla violenza fisica. Con una mossa fulminea, ha afferrato il giovane per le mani, bloccandolo di fatto sul posto e impedendogli qualsiasi movimento.

La vittima, sorpresa e spaventata, ha cercato di divincolarsi dalla presa, ma senza successo. L’uomo, infatti, si è rivelato più forte e robusto del 29enne, riuscendo a mantenerlo saldamente bloccato. A quel punto, ha cambiato nuovamente tattica. Ha mollato la presa dalle mani e lo ha afferrato da dietro, stringendolo in una morsa.

Con un movimento brusco e violento, ha tentato di strappargli la borsa a tracolla che il giovane portava con sé, facendolo barcollare. La vittima, fortunatamente, è riuscita a mantenere l’equilibrio, evitando così una rovinosa caduta. Tuttavia, lo straniero non ha desistito dal suo intento criminoso e ha continuato a strattonare con forza la tracolla, nel tentativo di sfilargliela definitivamente.

Proprio in quel momento, una guardia giurata che si trovava a passare in quella zona, ha assistito alla scena e ha immediatamente capito la gravità della situazione. Senza esitare, è intervenuta, intimando al violento di fermarsi e di lasciare andare il 29enne.

Vistosi scoperto, lo straniero ha desistito dal suo intento criminoso. Ha mollato la presa sulla tracolla e si è allontanato rapidamente su strada Garibaldi. La guardia giurata nel frattempo ha chiamato la centrale operativa dei Carabinieri fornendo all’operatore una descrizione dettagliata dell’uomo, dei suoi abiti nonché della direzione di fuga.

Grazie alle precise indicazioni fornite, una pattuglia di Carabinieri della Sezione Radiomobile tempestivamente intervenuta è riuscita a intercettare e bloccare il presunto rapinatore a poche decine di metri dal luogo dell’aggressione.

L’uomo, identificato in un 40enne di origini marocchine con alle spalle vicende di polizia analoghe a quelle per i fatti in argomento, è stato immediatamente condotto in caserma per i dovuti approfondimenti.

Nel frattempo, il 29enne, ancora sotto shock per l’accaduto ma senza lesioni, si è recato presso la caserma di strada delle Fonderie per sporgere denuncia.

I Carabinieri, all’esito della denuncia e dopo aver raccolto la testimonianza della guardia giurata, a conclusione dei necessari riscontri, hanno dichiarato il 40enne in stato di arresto ritenendolo il presunto responsabile del tentativo di tentata rapina.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto ha disposto nei confronti del 40enne la misura cautelare del divieto di dimora in Parma e provincia.

È obbligo rilevare che l’odierno arrestato è allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.