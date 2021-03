Tentativi di furto alla Feltrinelli in via Farini e alla Coop del Centro Torri: denunciati due uomini

Prosegue l’intensa attività delle pattuglie della Polizia di Stato finalizzata alla repressione delle condotte delittuose nel centro cittadino.

Nella giornata di lunedì un equipaggio della Polizia di Stato – Squadra Volante interveniva nella mattinata nella centrale Strada Farini per la segnalazione, giunta da parte del direttore del punto vendita Feltrinelli, di un uomo sorpreso a rubare alcuni articoli. Sul posto si appurava che già dalla prima mattina era stato notato il comportamento sospetto di un cittadino parmigiano classe ’57 il quale, dopo aver stazionato in loco per più di due ore, si era ritirato nel bagno del punto vendita per poi uscire di tutta fretta.

Fermato tuttavia per un controllo, l’uomo ammetteva il delitto e mostrava al direttore del punto vendita e alla pattuglia intervenuta la refurtiva, composta da un libro e da un cofanetto di CD contenenti i successi di Ornella Vanoni.

L’uomo veniva così denunciato per tentato furto aggravato e nei suoi confronti venivano sequestrati attrezzi atti ad offendere rinvenuti sulla sua persona e presumibilmente utilizzati per rimuovere le placche antitaccheggio della merce.

Un analogo intervento è stato nella medesima giornata svolto presso l’ipermercato COOP sito all’interno del Centro Torri. Qui un giovane uomo di nazionalità polacca veniva fermato dalla vigilanza poiché notato mentre trafugava e occultava nel suo zaino tre bottiglie di Tequila. Anche in questo caso l’uomo, noto agli Uffici di Polizia per analoghi comportamenti, veniva denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto.

L’attività di prevenzione e repressione dei reati posta in essere dalla Polizia di Stato continuerà con le ordinarie attività di controllo del territorio nei giorni a venire per fornire alla cittadinanza prossimità e sicurezza.

Questura di Parma