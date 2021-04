Tenta di rubare apparecchi elettronici al centro Eurosia: denunciato un 32enne

Nella serata di ieri personale della Polizia di Stato è intervenuto presso il centro commerciale Eurosia di Via Bottai per la segnalazione di un uomo di cittadinanza Indiana sorpreso a sottrarre merce.

Sul posto gli operatori hanno preso contatti con i responsabili della sorveglianza accertando che pochi minuti prima il reo si era introdotto nel centro commerciale e aveva occultato nel proprio zaino alcuni apparecchi elettronici per un valore complessivo di euro 159.60.

Il soggetto, cittadino indiano di 32 anni è già noto agli uffici di polizia, è stato denunciato per il reato di tentato furto mentre la merce, integra e rivendibile, è stata riaffidata all’avente diritto.

L’intervento, espletato dalle Volanti della Questura di Parma testimonia l’impegno della Polizia di Stato nel controllo del territorio e nella repressione dei reati contro il patrimonio ai danni delle strutture commerciali.

L’attività della Polizia di Stato proseguirà come di consueto per tali finalità e per la prevenzione dei reati in genere.

Questura di Parma