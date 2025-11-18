Tentato furto alla Fiera di Parma: denunciate due donne, una è minorenne

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato due donne – una delle quali minorenne – gravemente indiziate del reato di tentato furto aggravato in concorso.

La mattina del 16 novembre, durante i consueti controlli del territorio, le volanti sono intervenute all’Ente Fiere dopo la segnalazione di un tentativo di furto di orologi all’interno di uno stand espositivo.

All’arrivo degli agenti, il responsabile dello stand ha raccontato che due donne, entrambe con un passeggino, si erano avvicinate fingendo interesse per la merce. Mentre la più adulta lo distraeva con domande e richieste di informazioni, la più giovane aveva aperto rapidamente una teca, riuscendo a sottrarre un accendino e un orologio dal valore di circa 400 euro, poi nascosti nel passeggino.

Il venditore si era accorto subito dell’ammanco e, prima che le due potessero allontanarsi, aveva allertato il numero unico di emergenza e il personale della sicurezza. Una volta scoperte, le donne avevano restituito la merce, venendo poco dopo affidate agli agenti intervenuti.

Accompagnate in Questura, sono state fotosegnalate e identificate: si tratta di una 38enne italiana e di una 15enne nata in Spagna ma residente a Parma, entrambe già note alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio.

Durante la perquisizione personale, la 38enne è stata trovata anche in possesso di un taglierino e di quasi 3.000 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti, le due sono state denunciate a piede libero per tentato furto aggravato in concorso. La 38enne dovrà rispondere anche del reato di porto di armi o oggetti atti a offendere. La minorenne, in assenza di familiari disponibili, è stata affidata a una comunità.