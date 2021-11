Tenzone del Panettone 2011-2021: compie 10 anni il contest di pasticceria artigianale più importante d’Italia

Parma, City of Gastronomy Unesco, si conferma la capitale della pasticceria artigianale italiana con la 10° edizione della Tenzone del Panettone, la grande sfida tra i migliori lievitati di pasticceria artigianali, eccellenze del nostro patrimonio culturale. Considerata dalla stampa nazionale e dai maestri pasticceri “La più importante manifestazione sul Panettone Artigianale“, si svolgerà presso il Novotel Parma Centro il 13 e 14 novembre.

Numeri importanti evidenziano il valore di questa edizione: sono 60 i maestri pasticceri selezionati, provenienti da tutta Italia che propongono oltre 150 panettoni in gara, divisi in tre categorie: tradizionale, innovativo, al caffè.

Un parterre stellare corona il percorso fatto sin qui dal contest, che nacque come gioco tra amici ed ora annovera tra le proprie file partecipanti del calibro dello chef stellato Yahey Suzuki (executive chef e patron del ristorante italiano Piatto Suzuki di Tokyo, che da ben 14 anni si fregia della stella Michelin nella capitale del Giappone), e per la prima volta il Maestro Dasuke Fukuda, fresco vincitore del primo campionato di Panettoni di Francia e boulanger di Mauro Colagreco, chef patron del Mirazur, il miglior ristorante del mondo, che ha scelto la Tenzone del Panettone per cimentarsi contro i grandi maestri italiani.

Il dolce viaggio per le eccellenze italiane tocca tutte le regioni, dalla Toscana con i maestri Gabriele Vannucci (La Leggenda dei Frati, Firenze) e Gabriele Ciacci, alla Puglia con Maria Pastore e Michele Segreto al Friuli con Antonio Follador, e poi tanta Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria, Basilicata, Lazio e tantissima Campania, ormai proclamata “Regno dei Lievitati”.

Grande spazio sarà dedicato ai giovani, mai così numerosi, citiamo per esempio l’esordio della giovanissima Anna Maria Slama, figlia del maestro pluripremiato e campione del mondo Alessandro Slama.Con Il 10° anno si rafforza e concretizza il focus vero della Tenzone: dare valore e risalto a tutti i pasticceri artigianali, panificatori e maestri dei lievitati, che con passione ed impegno portano la creatività, la professionalità della pasticceria italiana sulle tavole di tutto il mondo.

Tantissimi i premi in palio: oltre al “Panettone dell’Anno 2021”, i premi per le categorie “Panettone tradizionale”, “Panettone innovativo”, “Panettone al Caffè”, “Miglior Packaging” sono previsti premi di categoria messi in palio dagli sponsor Molino Casillo, Artecarta, Laminati Cavanna, Mis Romeo, Artcafè, Acqua Fonteviva, Matec, Cantine Chiara Ziliani. La giuria, come sempre suddivisa in giuria tecnica e giuria di qualità, per dare spazio a tutti i tipi di palato, sarà guidata da Simone Rodolfi, campione mondiale di panificazione e da Cristoforo Trapani, chef del ristorante stellato “La Magnolia” di Forte dei Marmi, insieme a giornalisti, critici enogastronomici, food blogger e gourmet. L’evento sarà visibile in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube, in modo da coinvolgere il maggior numero di persone. Ingresso con Green Pass.