Tep: dopo la fine dello stato di emergenza resta attivo il 75% delle corse di rinforzo

Con la fine dello stato di emergenza, è stata ripristinata la possibilità di utilizzare al 100% i posti disponibili a bordo dei mezzi di trasporto pubblico (in aumento rispetto al tetto massimo dell’80% fissato come limite in questi ultimi mesi). Il provvedimento, in realtà avrà poche conseguenze a Parma poiché, già prima dell’emergenza Covid, TEP aveva assunto l’impegno a mantenere il tasso di riempimento dei bus entro l’85% di quanto consentito dalla carta di circolazione.

Il ripristino della capienza massima si è tradotto in tutta Italia con la cancellazione delle corse di rinforzo straordinarie messe in servizio a seguito dello stato d’emergenza. In Emilia-Romagna, invece, grazie all’intervento della Regione, resterà attivo fino al termine dell’anno scolastico il 75% delle corse bis approntate a seguito della pandemia. I pochi servizi che da lunedì 11 aprile saranno ridotti sono soprattutto quelli marginali o per i quali erano stati previste più corse bis oltre a quella di linea. Le linee interessate sono le seguenti:

URBANE PROLUNGATE

Linea 6 (da Felino e Marzolara)

Linea 21 (per San Sisto)

EXTRAURBANE

Linea TRAVERSETOLO-VETTO-CASTELNOVO M. (Via Fondovalle)

Linea RONCOLE VERDI – FIDENZA

Linea BEDUZZO-CORNIGLIO

Linea SAN SISTO-PARMA

Linea BORGOTARO-BEDONIA

Linea STRELA-BEDONIA

Linea BAZZANO-NEVIANO

Linea MADREGOLO- VICOFERTILE- PARMA ITIS

Linea MAMIANO – PARMA ITIS

A conti fatti, dunque, fino al 4 giugno l’esercizio invernale avrà all’attivo 66 corse in più rispetto ai normali servizi pre-Covid.

Si invitano pertanto gli utenti di questi servizi a consultare il sito www.tep.pr.it per verificare le modifiche che entreranno in vigore da lunedì.