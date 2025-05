Tep, Oltrebus: dal 30 maggio la nuova navetta serale per l’Oltretorrente

A partire da venerdì 30 maggio prende avvio l’Oltrebus, il nuovo servizio navetta notturno pensato per agevolare l’accesso all’Oltretorrente durante le serate del fine settimana. La navetta collegherà il parcheggio scambiatore gratuito di viale Villetta con piazzale Picelli, garantendo un collegamento comodo e frequente con il cuore della vita serale cittadina.

Il servizio sarà attivo ogni venerdì e sabato, dalle 19.30 fino a mezzanotte e mezza, con corse ogni 15 minuti.

Il progetto nasce da una collaborazione tra l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Parma, TEP S.p.A. e SMTP, in risposta alle richieste di Confesercenti, che ha raccolto le esigenze dei propri associati di potenziamento dei servizi di trasporto pubblico verso le attività commerciali serali soprattutto nella zona di piazzale Picelli, Strada d’Azeglio e strada Bixio, queste ultime già servite da altre linee notturne.

Grazie all’Oltrebus, sarà possibile lasciare l’auto gratuitamente al parcheggio di viale Villetta ed evitare le difficoltà legate alla sosta in centro, accedendo facilmente ai locali, ai ristoranti e agli spazi culturali dell’Oltretorrente. Un modo semplice ed efficace per coniugare la vivacità del fine settimana con la sostenibilità urbana e la qualità della vita.

Il servizio è avviato in via sperimentale: al termine del periodo di prova saranno effettuate le opportune valutazioni in vista di un eventuale consolidamento o modifica dell’offerta.

Per tutta la durata della sperimentazione, l’utilizzo della navetta sarà completamente gratuito e non sarà necessario validare alcun titolo di viaggio.

Un’iniziativa concreta per incentivare la mobilità sostenibile, sostenere il commercio di prossimità e valorizzare uno dei quartieri più vivi e identitari della città.