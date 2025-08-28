Tep potenzia i controlli a bordo: più sicurezza e più tutela per passeggeri e personale

partire dal 1° settembre, TEP avvierà un importante piano di potenziamento dei controlli a bordo dei propri mezzi, volto non solo alla verifica del regolare possesso dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri, ma anche a garantire un ambiente sempre più sicuro, accogliente e protetto per tutti coloro che utilizzano i servizi di trasporto pubblico.

L’iniziativa, che fa seguito all’esperienza positiva dello scorso anno, verrà rilanciata e rafforzata: le squadre impegnate sul campo saranno infatti raddoppiate e opereranno su tutte le principali fasce orarie, sia feriali che festive, sia sul servizio urbano che su quello extraurbano, diurno e notturno.

Nel dettaglio, il piano prevede l’impiego iniziale di:

22 dipendenti TEP tra ausiliari e verificatori interni;

tra ausiliari e verificatori interni; 20 verificatori esterni in borghese;

in borghese; 4 assistenti alla sicurezza (numero destinato a crescere nelle prossime settimane);

(numero destinato a crescere nelle prossime settimane); 6 operatori dell’Academy TEP attualmente in formazione per il ruolo di conducente.

I controlli saranno svolti in sinergia tra più figure professionali, in modo da garantire un’azione più efficace, tempestiva e attenta, con una copertura capillare delle corse in orari e aree a maggiore frequentazione o percepiti come più critici.

Una risposta concreta al bisogno di sicurezza

Le ricerche svolte negli ultimi anni hanno più volte evidenziato come la percezione di sicurezza a bordo è uno dei principali fattori che influenzano la propensione delle persone a scegliere il mezzo pubblico. Anche in assenza di eventi gravi, il semplice presidio attivo del personale TEP rappresenta un elemento determinante per rassicurare l’utenza, prevenire situazioni di disagio e tutelare la tranquillità del viaggio.

I riscontri raccolti lo scorso anno hanno evidenziato come la presenza di personale qualificato abbia favorito comportamenti corretti a bordo, disincentivato l’evasione tariffaria e contribuito a creare un clima più sereno e collaborativo tra utenti e azienda. Gli operatori coinvolti hanno saputo agire con equilibrio e professionalità anche in situazioni delicate.

Controlli, sicurezza e fidelizzazione dell’utenza

Il potenziamento dei controlli, affiancati dalla presenza degli assistenti alla sicurezza, ha l’obiettivo non solo di contrastare l’uso irregolare del servizio, ma anche di fidelizzare i passeggeri, incentivando l’acquisto di abbonamenti e favorendo un rapporto continuativo e regolare con il trasporto pubblico locale. L’attività avviata nel 2024 ha infatti generato un aumento dei proventi, reinvestiti interamente nel rafforzamento delle operazioni di controllo e sicurezza per il 2025.

Il consolidamento della presenza del personale a bordo risponde, inoltre, alle richieste espresse dai conducenti TEP, che hanno l’esigenza di un supporto dedicato nella gestione di situazioni critiche, specie nei momenti in cui l’attenzione deve restare concentrata sulla guida e sulla sicurezza stradale.

Un impegno per la qualità del servizio

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di miglioramento continuo del servizio, laddove il tema della sicurezza – reale e percepita – è riconosciuto come elemento fondamentale della qualità complessiva dell’offerta.

TEP conferma così la propria volontà di agire in ascolto delle esigenze della cittadinanza e dei territori serviti, per garantire un trasporto pubblico sempre più sicuro, efficiente e vicino alle persone.