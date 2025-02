Tep: ricompare su Facebook la truffa delle card Mi Muovo a prezzi irrisori

È stata riattivata negli ultimi giorni la pagina Facebook truffaldina che, utilizzando illecitamente il logo e immagini di TEP, promette card mi Muovo a prezzi irrisori.

Segnalata e fatta disattivare l’ultima volta solo un mese fa, questa comunicazione continua purtroppo a ricomparire con denominazioni che ogni volta richiamano il settore del trasporto pubblico locale e utilizzando illecitamente il logo e le immagini di TEP, pur non avendo nulla a che fare con l’azienda di via Taro.

Attualmente la pagina si chiama “Trasporto pubblico a Parma” e, come nelle occasioni precedenti, promette la possibilità di acquistare card Mi Muovo plurimensili per il trasporto pubblico per pochi euro. Si tratta anche questa volta di un’iniziativa fraudolenta. Chi completa l’acquisto non riceve alcuna card e mette a rischio i dati della propria carta di pagamento che, una volta in possesso dei truffatori, possono essere utilizzati per scopi illeciti.

Cosa fare per tutelarsi

TEP invita i cittadini a diffidare di offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere autentiche e a verificare sempre la veridicità delle promozioni attraverso i canali ufficiali:

sito web www.tep.pr.it

servizio informazioni 840 22 22 22

In caso di acquisto, si consiglia di contattare immediatamente la propria banca per tentare di annullare l’operazione e bloccare la carta di pagamento, oltre a sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine.

Come contribuire alla rimozione della pagina fraudolenta

Invitiamo chiunque incontri la pubblicità o la pagina in questione a segnalarla all’assistenza di Facebook per facilitarne la rimozione.