Terme Pass: l’abbonamento TEP per le Terme di Salso, Tabiano, Monticelli e Sant’Andrea Bagni

Avrà inizio dal 21 agosto la distribuzione del Terme Pass, l’abbonamento per i servizi di trasporto pubblico di TEP che consentirà a chi effettua cicli di Cure Termali o soggiorni di benessere presso le Terme di Salsomaggiore Terme, Tabiano, Monticelli Terme e S.Andrea Bagni di utilizzare gli autobus di linea a Parma e provincia per raggiungere gli impianti termali. L’abbonamento è disponibile a un prezzo agevolato di € 25 ed è valido per 15 giorni, un arco di tempo ideale, quindi, per coprire la durata media del periodo terapeutico.

Il Terme Pass è stato progettato pensando alle esigenze dei clienti abituali degli stabilimenti termali, che giungono spesso da fuori provincia utilizzando il treno e che sono particolarmente attenti all’ecologia e al rispetto dell’ambiente. Queste persone, grazie all’abbonamento, avranno la possibilità di spostarsi agevolmente utilizzando gli autobus di linea di TEP per raggiungere gli impianti termali, ma anche conoscere il territorio senza dover ricorrere all’uso dell’auto privata.

Il Terme Pass ha lo scopo di facilitare l’accesso alle Terme in bus, sia dal cliente di prossimità che per chi arriva da altre regioni e si inserisce tra i progetti attivati nell’ambito del Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna (COTER) per aumentare l’attrattività dei soggiorni termali e l’ampliamento del pubblico di riferimento.

Superata la fase pandemica, il rilancio dei centri termali offre l’opportunità di proporre nuovi strumenti per migliorare la capacità attrattiva delle località che offrono cure e relax e per stimolare il turismo. Lo sviluppo di nuovi pacchetti di viaggio che uniscono le Cure Termali e di benessere con le risorse artistiche, culturali, naturali e gastronomiche della Food Valley ha contribuito alla nascita di un nuovo titolo di viaggio dedicato.

“Se ci credi lo fai e la Provincia crede tanto nell’importanza del turismo legato alle terme e al benessere. Un comparto con radici profonde nel nostro territorio, che ha attraversato una fase di profonda rigenerazione spostandosi dal sanitario al wellness ma che rappresenta, oggi come ieri, il modo slow per definizione per incontrare la bellezza di Parma e del parmense. Terme Pass è un altro pezzo del puzzle per una strategia turistica capace di integrare le diverse offerte – commenta il Presidente della Provincia, Andrea Massari –. Ed è uno strumento molto conveniente: con poco meno di 2 euro al giorno è possibile spostarsi in tutta la Provincia e no limits con i mezzi pubblici. Relax alle terme, poi visita ad uno dei tesori della provincia senza i pensieri dell’auto da spostare, dei pedaggi e dei parcheggi. E’ così che ragiona l’Europa che ci piace, è così che ci stiamo muovendo”.

A presentare il nuovo abbonamento era presente Roberto Prada, Presidente di TEP: “Ci fa piacere poter offrire una nuova soluzione che permette di valorizzare le risorse termali del parmense. Per noi, essere un’azienda al servizio del territorio rappresenta un impegno profondo nel comprendere le esigenze della nostra comunità e nel migliorare costantemente i servizi che offriamo per rispondere al meglio alle necessità della nostra provincia. La nostra missione è rendere la vita un po’ più agevole per i cittadini locali e per coloro che provengono da lontano per godere delle innumerevoli ricchezze termali che Parma ha da offrire.”.

Ha espresso soddisfazione per la soluzione realizzata anche Lino Gilioli, Presidente del Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna (COTER): “Le modalità di accessibilità alle strutture Termali sono sempre più importanti e decisive nella scelta di una località e il Terme Pass si inserisce in questa logica: rendere il territorio che sta intorno alle Terme un luogo facile da conoscere e da visitare. Rendere semplice, ecologico e sostenibile “andare alle Terme” aiuterà certamente il rilancio dei Centri Termali. In questo percorso abbiamo avuto il pieno sostegno della Regione e la Provincia di Parma con TEP hanno subito accolto questa proposta del Terme Pass che è anche un tassello delle politiche in corso per la promozione del territorio.”

COME FUNZIONA

Il Terme Pass sarà disponibile per l’acquisto presso le Terme attive nel territorio provinciale al prezzo di € 25 per tutti coloro che acquistano pacchetti di cure o benessere per periodi di più giorni continuativi. L’abbonamento è personale e pertanto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona cui è intestato per 15 giorni dalla data di inizio di validità indicata sullo stesso. Non sarà necessaria la convalida, consentendo la libera circolazione su tutte le linee di trasporto pubblico TEP per raggiungere gli impianti termali e spostarsi liberamente sul territorio provinciale.

Gli stabilimenti abilitati a rilasciare il Terme Pass sono quelli di Salsomaggiore Terme, Tabiano, Monticelli Terme e S.Andrea Bagni.

LE TERME DELLA PROVINCIA DI PARMA

I Centri Termali del parmense rappresentano una destinazione apprezzata, con una media di circa 58.000 clienti e oltre 1 milione di prestazioni erogate. Il 50% dei clienti soggiorna nella località e questo costituisce un’importante ricchezza per tutto il territorio provinciale con picchi nelle stagioni “intermedie” di primavera e autunno.

Le Terme della provincia di Parma fanno parte del COTER, il Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia-Romagna che riunisce tutte le terme della regione. Si tratta di un settore che interessa 19 località, dal parmense fino alla costa romagnola e che generano un indotto di 500 milioni di euro, coniugando la cura di sé con l’ospitalità, l’enogastronomia, le attrazioni turistiche del territorio.

Le Cure Termali sono terapie naturali riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, utili per mantenere e ristabilire la salute di adulti e bambini, offrendo trattamenti riabilitativi e terapeutici. Accedere alle Cure Termali è facile, è sufficiente la richiesta del medico di famiglia compilata con diagnosi e Ciclo di Cure Termale da effettuare.

