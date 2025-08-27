Territorio Parma, Bocchi (FdI): “Garantire sicurezza negli edifici pubblici”

La richiesta arriva alla luce del furto avvenuto alla sede un distaccamento della Regione Emilia-Romagna in strada dei Mercati

A chiederlo, in un’interrogazione, è Priamo Bocchi (FdI) che ricorda come “l’area dove ha sede l’edificio risulta essere interessata da frequenti bivacchi a qualsiasi ora del giorno, con conseguente degrado e riduzione della sicurezza del luogo: nel tempo si sono affievoliti i sistemi di sicurezza e sorveglianza, in particolare risultano non più operative le barriere di accesso per la regolamentazione dei flussi veicolari, è importante garantire decoro e sicurezza, in particolar modo nei luoghi in cui ha sede un’istituzione regionale, anche al fine di tutelarne il prestigio e assicurare la sicurezza del personale e dei beni dell’ente”.