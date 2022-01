Terza edizione del campionato nazionale AICS indoor al Palalottici: a consegnare le medaglie il Vice Sindaco Bosi

Oggi e domani il Palalottici ospita il 3° Campionato Nazionale “Befana AICS Indoor” Open di Atletica Leggera, organizzato dall’Aics Nazionale, Regionale e Provinciale di Parma con il patrocinio del Comune di Parma. 500 atleti impegnati nelle gare sulle piste, 9 regioni rappresentate, in corsa dai 6 anni ai seniors che arrivano fino agli 80 per eleggere i campioni nazionali AICS in una manifestazione che è stata promossa e organizzata sotto la supervisione del Covid manager AICS

La manifestazione sportiva ha visto il saluto inaugurale del Vice Sindaco con delega allo Sport Marco Bosi e la presenza di autorità e tecnici AICS. “Questa è una bella occasione in cui si evidenzia la rinascita del Palalottici tornato a pieno ritmo dopo i lavori di ripristino post-alluvione e come la struttura sia in grado di intercettare manifestazioni a livello nazionale. Sempre più è chiaro come lo sport sia una leva importante anche in campo turistico e ricettivo, fermo restando, ovviamente la sua componente formativa e aggregativa” ha detto il Vice Sindaco salutando tutti gli atleti e premiandone alcuni.

Antonio Lazzara Presidente AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport – di Parma ha espresso soddisfazione per una manifestazione “pienamente partecipata, che si è potuta svolgere in completa sicurezza grazie, ma soprattutto che ha potuto mostrare un gioiello dedicato all’atletica, di cui andare orgogliosi, anche ad atleti, associazioni e manager sportivi di tutta Italia”.