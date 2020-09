Test sierologico per il personale scolastico: prosegue lo screening

E’ ancora possibile, per tutto il personale che a vario titolo lavora o collabora con le scuole, prenotare il test sierologico per individuare la presenza degli anticorpi del covid-19. Si tratta di un test gratuito e rapido: gli esiti vengono consegnati dopo circa 15 minuti dall’esecuzione dell’esame. In caso di positività, sarà poi necessario porsi da subito in isolamento fiduciario a domicilio in attesa del tampone, che sarà eseguito nelle 24 ore successive. L’esito del tampone, se positivo, viene comunicato con telefonata da professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL mentre, se negativo, viene inviato un sms; per chi ha attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico, i referti saranno consultabili anche dal proprio computer o smartphone.

COME PRENOTARE

Per prenotare il test sierologico è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia (se ha aderito all’iniziativa), oppure è necessario chiamare il Numero verde 800.60.80.62, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

CHI PUO’ EFFETTUARE IL TEST

Lo screening è rivolto a tutto il personale scolastico, compresi i neo assunti e chi, a vario titolo, lavora e collabora con le scuole, cioè: educatori, ausiliari, collaboratori operanti nei servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati; insegnanti, ausiliari, collaboratori che lavorano nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado, pubbliche e private e negli istituti di formazione professionale; personale operante nei servizi “pre” e “post” nido/scuola, trasporto scolastico e refezione; educatori di sostegno, tutor, conduttori di laboratori operanti nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado.