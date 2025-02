“TGM Parma la moto dei vincigare” dal 22 febbraio la mostra che rievoca una grande “impresa”

Una storia tutta parmigiana (e di successo) è quella che ha voluto raccontare il Registro Storico TGM con la mostra “TGM Parma la moto dei vincigare” per riconoscere ai suoi protagonisti un tributo che è finora mancato.

La rassegna racconta la straordinaria avventura di due ragazzi e una ragazza di Parma che nel 1973 nel loro garage, armati di grande passione, hanno iniziato a costruire una motocicletta da motocross da competizione.

Una moto che ha iniziato subito a vincere campionati regionali e nazionali e, nel giro di pochi anni, a farsi conoscere a livello mondiale.

Un’alchimia unica e forse oggi irripetibile nata fra tre amici – Gian Marco Terzi, Giovanna Falsini e Claudio Marchesini – che con pochi mezzi e grande impegno, hanno dato vita a un sogno.

Il sogno è diventato realtà qualche anno dopo, anche grazie al pilota Michele Rinaldi, anch’egli di Parma, un ragazzo che cresce di pari passo all’azienda TGM Parma e che diventa il primo italiano a vincere una manches di un Gp mondiale in sella a una moto italiana.

Era proprio il 1980 quando Michele Rinaldi sfiora la vittoria iridata di motocross. Sfiora perché una scelta discutibile del potere politico sportivo di allora non squalificò il pilota di una grande e nota industria belga-giapponese per aver gareggiato con una moto di peso inferiore al dovuto.

Come spesso accade, non sempre Davide riesce a vincere su Golia.

L’azienda però ha proseguito per anni nel settore, producendo oltre 40 modelli diversi per un totale di oltre 9.000 esemplari in un decennio. E i tra fondatori, dopo l’invasione dei marchi giapponesi che hanno messo in crisi tante imprese italiane del settore dell’epoca, hanno chiuso la TGM, ma hanno continuato a lavorare nei reparti corse e produzione di altri grandi brand: da Cagiva ad Aprila, da Moto Guzzi a Yamaha.

Dal 22 febbraio al 2 marzo in via San Leonardo 116/A (l’ingresso è libero) e l’8-9 marzo a Automotoretro (mostra collaterale di Mercanteinfiera) sarà dunque possibile visitare la mostra tributo a TGM Parma che ospita diversi esemplari di motocicletta e oltre trenta pannelli che raccontano la storia, le curiosità e gli aneddoti legati all’impresa parmigiana.

Un’impresa che ha raccolto affetto e attirato simpatie, oltre all’interesse degli appassionati di motocross, sentimenti ancora oggi tangibili durante i TGM day proposti annualmente dall’omonimo Registro Storico.

L’inaugurazione si terrà sabato 22 febbraio alle 10.

Tatiana Cogo