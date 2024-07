Ti-Bre, Cavandoli: “Lega al Governo recupera anni di ‘No’, avanti con le infrastrutture”

“L’approvazione del protocollo per il completamento della Ti-Bre su input dell’assessore Terzi certifica una sola verità: con la Lega al Governo compiamo passi significativi per restituire al nostro Paese infrastrutture strategiche che i territori attendevano da anni.

La Ti-Bre è una infrastruttura essenziale per collegare Liguria e Toscana con l’autostrada A22 del Brennero attraversando tre delle regioni più produttive d’Italia.

Era stata classificata opera da realizzare in via prioritaria finché il PD con il ministro Delrio non la declassò assegnando la sola realizzazione del primo lotto ora completato fino al casello ‘Sissa Trecasali Terre Verdiane‘ ed in attesa di inaugurazione, a meno di 9 km dal confine lombardo.

Se si riuscirà a implementare l’intero tragitto di questo corridoio autostradale, che libererà da traffico e inquinamento veicolare la nostra regione, sarà merito del ministro Matteo Salvini, che ha saputo ascoltare le esigenze dei territori, e che ringrazio.

Si tratta di un’opera che attenuerà il traffico, faciliterà la circolazione in tutto il Nord Italia e migliorerà i collegamenti a beneficio dei nostri cittadini e delle imprese. Oggi il nostro territorio può contare sul ministro Salvini e sulla Lega per recuperare anni di immobilismo e di troppi No ideologici che hanno ingessato il Paese”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli.