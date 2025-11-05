Quotidiano online di Parma

“Ti vedo. La leggenda del Basilisco”: quando i mostri diventano eroi a Teatro Due

Il 9 novembre debutta a Parma lo spettacolo di Emanuela Dall’Aglio che inaugura la rassegna Teatro Due per i piccoli

di Tatiana Cogo

Chi sono davvero i mostri? Forse creature incomprese, “di una forma non adatta a questo mondo”, come scrive N. Haynes. È da questa domanda che prende vita “Ti vedo. La leggenda del Basilisco”, il nuovo spettacolo di Emanuela Dall’Aglio, in scena sabato 9 novembre a Teatro Due (alle 16 e 18.30), primo appuntamento della rassegna Teatro Due per i piccoli, un cartellone di cinque spettacoli dedicati a un pubblico dai 4 ai 99 anni.

Prodotto da Teatro del Buratto e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, lo spettacolo — con Emanuela Dall’Aglio e Riccardo Paltenghi, paesaggi sonori e luci di Mirto Baliani — rilegge in chiave poetica il mito del Re dei serpenti, una creatura leggendaria capace di pietrificare con lo sguardo. Ma il Basilisco, più che un nemico da abbattere, diventa simbolo delle paure umane e della possibilità di comprenderle.

Come in tutte le sue creazioni, Dall’Aglio unisce teatro, arte visiva e racconto, dando vita a una scena-costrutto abitata dal suo stesso corpo. Da un “abito-storia” nascono personaggi, luoghi e metamorfosi: una fiaba costruita dal vivo, dove un piccolo eroe e un mostro imparano a salvarsi a vicenda.

«Attraverso la conoscenza, il coraggio e un pizzico di magia – spiega l’artista – possiamo trovare nuove soluzioni a vecchie leggende».

Il viaggio nel mondo fantastico di Dall’Aglio proseguirà il 22 e 23 novembre con Once upon a time. Museo della fiaba, dove la scienziata Gallina Cicova guiderà il pubblico tra gli oggetti magici delle fiabe più amate, dalla mela avvelenata di Biancaneve ai sassolini di Pollicino.

Info e biglietteria: tel. 0521/230242 – biglietteria@teatrodue.orgwww.teatrodue.org

