Tizzano, assicura l’auto online ma è una truffa: denunciati i tre autori

Voleva cambiare assicurazione e, per cercare una buona tariffa, ha consultato il web. Solo che il sito di comparazioni che ha trovato era uno specchietto per allodole. Perché l’uomo, dopo aver pagato, si è ritrovato con una polizza finta e l’auto senza copertura assicurativa.

E’ accaduto a Tizzano Val Parma, dove i Carabinieri della Stazione hanno denunciato in stato di libertà per truffa tre persone residenti in Provincia di Napoli. La vittima aveva consultato un portale internet per scegliere l’offerta migliore. Ha chiesto un preventivo e, secondo quanto ricostruito nella denuncia e poi dai militari, è stato subito contattato al telefono da un fantomatico «ufficio preventivi» che gli ha mandato una mail con un’offerta vantaggiosa, apparentemente di una importante compagnia di assicurazioni online, per 430 euro annuali.

Alla vittima, accettata l’offerta, i truffatori spiegano la procedura per il pagamento che prevede che l’acquirente della polizza paghi l’importo su una carta Postepay, il cui codice verrà inviato con un messaggio. Subito dopo, aver ricevuto il codice l’uomo paga e, in effetti, riceve la polizza. Poi, però, ha come un presentimento e va a controllare su un sito specializzato se l’auto risulta effettivamente coperta da assicurazione e scopre che non lo è.

Prova a ricontattare l’«ufficio preventivi» per chiedere spiegazioni ma nessuno più risponde. Solo a quel punto si rende conto di essere stato truffato e va dritto dai Carabinieri di Tizzano Val Parma dove sporge denuncia. Le indagini sull’utenza telefonica dell’«ufficio preventivi» e sulla carta Postepay portano a tre persone che risultano gravati da analoghi precedenti. I tre sono stati denunciati a piede libero per truffa.

I Carabinieri esortano i cittadini a fare massima attenzione ai collegamenti su siti Internet e agli acquisti online che appaiano particolarmente vantaggiosi, dietro i quali, talvolta, si celano persone senza scrupoli, dedite a truffe e raggiri.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma