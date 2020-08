Tizzano: il 14 agosto riapre la Massese al Boschetto

E’ fissata per venerdì 14 agosto 2020, alle ore 11 la riapertura ufficiale della SP 665 “Massese” in località Boschetto, in Comune di Tizzano.

Alla cerimonia di conclusione dei lavori saranno presenti: il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, il Consigliere provinciale Delegato alla Viabilità Giovanni Bertocchi, l’Assessore regionale alla Montagna, Programmazione territoriale, Parchi e Forestazione Barbara Lori, invitati i consiglieri regionali del Parmense, i Sindaci di Tizzano, Langhirano, Palanzano, Monchio delle Corti, Neviano, Corniglio, Lesignano.

Al Boschetto un tratto di strada era stato cancellato da una frana nel 2013, a seguito di eventi calamitosi.

L’intervento che si è concluso in questi giorni, realizzato dalla ditta Proservice Costruzioni srl di Modena, consiste nella ricostruzione del tratto di strada collassato e il ripristino della viabilità sul tracciato originario.

I lavori sono stati terminati entro i tempi previsti.