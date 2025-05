Tommaso Moroni Zucchi è il nuovo presidente e ad di Green Lg Energy

Green LG Energy – la joint venture strategica nata il 6 luglio 2022 a Milano con l’obiettivo di sviluppare tecnologie innovative per la produzione e distribuzione di GPL da fonti rinnovabili – annuncia il cambio al vertice della società.

A partire da oggi, Tommaso Moroni Zucchi, attualmente Responsabile Relazioni Istituzionali e Sviluppo Bio Energie presso il Gruppo Socogas, assume l’incarico di Presidente e Amministratore Delegato di Green LG Energy, con un mandato triennale.

La società esprime il proprio ringraziamento a Francesco Franchi, che ha guidato Green LG Energy nei suoi primi tre anni di attività con visione e determinazione, contribuendo in modo decisivo alla definizione del percorso strategico e all’avvio di progetti chiave per l’innovazione energetica. Franchi intraprenderà ora nuove sfide professionali.

“Siamo grati a Francesco Franchi per il lavoro svolto con passione e competenza – dichiara Tommaso Moroni Zucchi –. Raccolgo il testimone con entusiasmo, consapevole che affrontiamo una sfida decisiva: i biocarburanti e in particolare il Bio Gpl rappresentano una soluzione efficace per la decarbonizzazione e la riduzione dei gas serra, ma costituiscono anche la via italiana a Transizione e Sovranità Energetica”.

Green LG Energy continuerà, sotto la nuova guida, a portare avanti con determinazione la missione strategica di contribuire attivamente alla decarbonizzazione del settore energetico attraverso soluzioni concrete e sostenibili.