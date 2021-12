Tommaso Tomasi riconfermato Presidente del Gruppo FIMA Parma (Federazione Italiana Mercanti d’Arte)

È stato rinnovato nei giorni scorsi, in sede di riunione, il Consiglio del Gruppo FIMA Parma – Federazione Italiana Mercanti d’Arte, aderente ad Ascom, che ha riconfermato la fiducia a Tommaso Tomasi come Presidente per i prossimi 4 anni.

Tomasi, già membro di Giunta Ascom e rappresentante del Gruppo FIMA Parma fin dal 1999, sarà accompagnato nei lavori dal Vice Presidente Bocchi Gianluca e dai Consiglieri Corradini Enrico, Grandi Costanza, Pizzini Rosita e Scaffardi Luciana.

“È con grande gioia che accolgo ancora una volta questo prestigioso incarico per il quale ringrazio sentitamente i miei colleghi – ha commentato Tomasi – L’obiettivo di FIMA Parma è sempre stato quello di valorizzare ed elevare il commercio dell’arte. Per questo motivo, nonostante l’ultimo difficile periodo, abbiamo continuato a lavorare, sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, per contribuire alla diffusione della cultura, alla divulgazione commerciale e alla fruibilità dei beni d’arte, attraverso incontri con clienti, iniziative ed eventi. Tra i tanti esempi, ci tengo a menzionare l’ultima edizione della Mostra Immagine Parma Antica che, anche quest’anno, ha registrato un alto flusso di visitatori al Museo Glauco Lombardi, dove appassionati e collezionisti hanno potuto vedere da vicino opere e beni preziosi messi a disposizione dai nostri associati. Per il 2022, abbiamo in campo diversi progetti ed eventi di ampio respiro – ha concluso – tra cui: la partecipazione alle importanti manifestazioni fieristiche che si terranno sia presso le fiere di parma che presso altre importanti realtà espositive. Resta inoltre già confermata per il 2023 la decima edizione di parma antica, sempre nei prestigiosi spazi del museo Glauco Lombardi a seguito del quale, verrà inoltre pubblicato uno specifico catalogo che proporrà anche diversi pezzi di assoluta valenza museale.”