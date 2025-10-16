“Tony Pagoda” di Paolo Sorrentino in scena al Teatro al Parco

Il Teatro al Parco di Parma ospita il 24 e 25 ottobre lo spettacolo “Tony Pagoda”, tratto dall’opera di Paolo Sorrentino e prodotto da Argot Produzioni in collaborazione con Infinito.

Sul palco, la pluripremiata attrice Iaia Forte dà vita a Tony Pagoda, il cantante napoletano da night club, figura magnetica e fragile, intrappolata tra talento, successo e nostalgia. Accanto a lei, Anita Fiorello completa il cast in un universo teatrale che fonde parola, musica e introspezione.

Le canzoni di Pasquale Catalano e Peppino Di Capri accompagnano un percorso emotivo che attraversa luci e ombre della fama, ambientato nella New York degli anni Cinquanta. Tony Pagoda si prepara a esibirsi al Radio City Music Hall davanti a Frank Sinatra, tra euforia, ricordi e riflessioni esistenziali.

Secondo Iaia Forte, “dietro la spavalderia di Pagoda si nasconde un’anima femminile, un anelito a un’armonia perduta. Il teatro permette di ampliare i confini della realtà e di far emergere nuove sfumature del personaggio”. Lo spettacolo offre così al pubblico un ritratto intenso e sorprendente del mondo sorrentiniano, tra malinconia, ironia e contrasti emotivi.

La biglietteria del Teatro al Parco è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14 (giovedì chiuso). I biglietti sono acquistabili anche sul circuito Vivaticket.

Info:

biglietteriabriciole@solaresdellearti.it, tel. 0521 992044, www.solaresdellearti.it