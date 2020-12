Top50: le 50 persone più influenti di Parma. Aggiornamento dicembre 2020

Pubblichiamo l’aggiornamento semestrale dell’ormai tradizionale classifica dei Top 50, la graduatoria che fotografa la mappatura del potere cittadino, ovvero le 50 persone più influenti di Parma.

Chi sono coloro che per ruolo, relazioni, notorietà, visibilità, appeal, determinazione, leadership più incidono sulla vita della CITTA’? A suo insindacabile giudizio, il sottoscritto si è assunto la responsabilità di stilare la graduatoria.

L’ultimo aggiornamento è datato agosto 2020.

Cosa è cambiato da allora?

Federico Pizzarotti, Giampiero Maioli e Alessandro Chiesi sono le persone più influenti della città. Nessun cambiamento.

Con la partenza, proprio in questi giorni, della distribuzione e somministrazione dei vaccini anti-covid, insieme al direttore dell’Ospedale Maggiore Massimo Fabi, assume una funzione rilevantissima Anna Maria Petrini, nuova direttrice generale AUSL Parma.

Se poco si muove nel fronte della cosiddetta “società civile”, più dinamica è la politica, che sta scaldando i motori in vista delle elezioni comunali del 2022.

Sale Lorenzo Lavagetto, capogruppo del Pd in consiglio comunale: in caso di primarie di partito o di coalizione (che per statuto del Pd sono di default gli strumenti di selezione dei candidati, salvo deroghe avvallate dal voto dei 3/5 dell’Assemblea territorialmente competente – leggi: Uno spettro si aggira per Parma: lo spettro delle primarie -) è ragionevole prevedere sarà lui il vincitore e quindi il candidato sindaco di Parma per il centrosinistra.

Defilato ma importante è il ruolo di Marcello Frigeri, portavoce del sindaco, la persona che più influenza e influenzerà Pizzarotti nelle sue scelte politiche. Con l’avvicinarsi delle prossime comunali Effetto Parma sarà chiamato a prendere decisioni cruciali: andare da solo o allearsi col Pd? Sostenendo chi? L’opinione di Frigeri sarà molto ascoltata.

Sale Filippo Mordacci, oggi comandante dell’Assistenza Pubblica di Parma. Da qualche mese, nel mondo della politica, di lui si parla come di un possibile protagonista civico delle prossime elezioni comunali di Parma.

Bene Giorgio Pagliari che, per credibilità e competenza personali, prima ancora che per i ruoli che occupa o non occupa, è una delle personalità più autorevoli della città.

Andrea Marsiletti

CLASSIFICA TOP 50 (Le 50 persone più influenti di Parma) – aggiornamento dicembre 2020