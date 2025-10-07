Torna a Parma FRAGILE, il Festival delle Arti e delle Discipline Sostenibili

Santeria S.p.A. presenta la seconda edizione di FRAGILE, il Festival delle Arti e Discipline sostenibili, un evento unico nel suo genere che si terrà dal 10 al 12 ottobre a Parma in sei splendide location diffuse in città: Colonne 28, Casa della Musica, Sala Show Cooking, Italia Veloce e Borgo Goldoni, tutte facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta in meno di 10 minuti l’una dall’altra.

Per tre giorni, la città si trasforma in un workshop nazionale sulla sostenibilità che coinvolge cittadinanza, istituzioni, imprese e professionisti in un confronto aperto e partecipato. Il ricco programma prevede sedici talk, dieci concerti, due show cooking, una biciclettata urbana, due lezioni di yoga, un’azione di clean up collettivo, cinque degustazioni e una mostra inedita dedicata al tema della fragilità come risorsa e chiave di lettura del cambiamento.

“Fragile Festival è per noi una eccezionale manifestazione di partecipazione civile che si basa sul dialogo, approfondimento e ricerca delle soluzioni rivolgendosi al pubblico di oggi e domani – dichiara Andrea Pontiroli, CEO & Management di Santeria S.p.a. – La sfida consiste nel coinvolgere e stimolare la cittadinanza, il tessuto produttivo e le istituzioni attraverso un programma intenso e diversificato, capace di intrecciare musica, arte, cultura e sostenibilità in un unico racconto collettivo”.

FRAGILE è una manifestazione di partecipazione civile che mette al centro il confronto come strumento di costruzione collettiva. Un Festival aperto, laico e trasversale, che propone un dialogo tra arti, saperi e pratiche per immaginare un futuro più consapevole, condiviso e sostenibile. Attraverso talk, performance, incontri e attività esperienziali, FRAGILE invita a ripensare la fragilità come risorsa e come chiave di lettura del cambiamento.

FRAGILE è anche e soprattutto un podcast, in quanto i talk e gli show cooking che si terranno durante il Festival andranno a comporre il podcast audio video FRAGILE, che verrà distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming. Il podcast nasce per approfondire i temi al centro della visione del Festival: dallo spreco alimentare ai cibi del futuro, passando per riflessioni su sostenibilità e innovazione. Attraverso interviste, analisi e testimonianze, FRAGILE offre uno spazio di dialogo e confronto per comprendere meglio le sfide del nostro tempo.

SANTERIA Santeria S.p.A. è il motore dietro questo festival, un team multiforme con una passione comune per la cultura e l’innovazione. Con Santeria, ci impegniamo a offrire un’ampia panoramica di avvenimenti culturali a un pubblico eterogeneo per età, istruzione ed estrazione sociale.

FRAGILE è una produzione a cura di Santeria S.p.A

Con il patrocinio di: Comune di Parma, Università di Parma, Confesercenti Parma, Kilometroverde Parma, CEA, ASCOM Confcommercio Parma, Liveurope, Parma Bio Valley

In collaborazione con: BDC, Scintille Book Club, Colonne 28, Legambiente, inStudio

Main media partner: LIFEGATE

Digital media partner: Rassegnally, PMI.it, Futoora, Wall Street Italia, Rotture, Parma Moods, VisitParma

Food media partner: Tuorlo Magazine

Sponsor: Davines Group, Smeg, Borgo del Gallo, Waxman Brothers, Team Value, Loop

