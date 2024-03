Torna Borgo Sound: primo appuntamento il 27 aprile

Risentiremo il talento di giovani musicisti e rivivremo l’atmosfera coinvolgente dei borghi del centro storico grazie alla dodicesima edizione di Borgo Sound che tornerà a promuovere la musica a partire da sabato 27 aprile con un’edizione speciale pro-Ucraina.

Questo è stato uno dei tanti appuntamenti presentati nella conferenza stampa dell’associazione I Nostri Borghi presieduta da Fabrizio Pallini che, grazie a un folto e appassionato team, anche per questa primavera-estate è riuscito ad organizzare tanti interessanti eventi.

In questi giorni sono stati inaugurati in borgo della Trinità e in via Verdi gli “gli alberi di Pasqua” colmi di ovetti che vogliono donare decoro ed essere punto di aggregazione per il quartiere.

Pallini ha ricordato che fino a settembre continuerà a tenersi, ogni terza domenica del mese, il mercatino di via Verdi che si interromperà solo nei mesi di luglio ed agosto.

Anche quest’anno sono confermate le tre cene all’aperto, la prima il 27 aprile, la seconda il 23 giugno con la classica tortellata, e l’ultima il 21 settembre per salutare l’estate.

L’associazione sta lavorando alacremente a un incontro sulla sicurezza che si dovrebbe tenere a maggio con la partecipazione delle autorità locali e in particolar modo dell’amministrazione comunale.

Infatti, uno degli obiettivi principali de I Nostri Borghi è quello della sicurezza affinché il quartiere sia sempre più vivibile, dove la gente possa condurre un’esistenza serena e nel rispetto degli altri.

Da sempre l’associazione raccoglie segnalazioni e suggerimenti che gira alle autorità preposte nell’attesa di un intervento o almeno di una risposta.

Così, sempre per animare il rione torna il concorso musicale Borgo Sound che vede in gara tanti gruppi, i quali propongono il meglio dei loro brani nell’intento di farsi conoscere e di aggregare persone.

Anche il vicesindaco Lorenzo Lavagetto, presente alla conferenza stampa, ha ribadito la finalità aggregativa delle iniziative proposte da I Nostri Borghi e il sostegno della Giunta comunale a Borgo Sound.

Alla presentazione c’era anche Doriano Campanini, vicepresidente provinciale dell’Avis che da sempre è partner della manifestazione canora proprio perché attraverso la musica si riescono a veicolare tanti valori, tra i quali la donazione del sangue, da sempre uno dei gesti più nobili dei cittadini.

Nel corso del mese di maggio saranno circa mille gli scolari che potranno assistere a una partita offerta da Parma Calcio e così sarà riconosciuto l’impegno di tanti alunni che hanno partecipato al concorso “Natale in vetrina crociata”.

Anche quest’anno due delle date di Borgo Sound (29 giugno e 7 settembre) si terranno non nella storica location di piazzale Salvo d’Acquisto ma in piazzale San Giovanni Paolo II.

Con tante iniziative “sotto le stelle” I Nostri Borghi torna a coinvolgere i cittadini e a erodere il dilagante disinteresse, concorrendo nuovamente a creare “un quartiere per amico”.

Raffaele Crispo ed Elvis Ronzoni