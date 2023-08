Torna il campionato mondiale più strano: il lancio dello stinco

Forse è la gara gastronomica e sportiva più curiosa del mondo e, il tifo, di anno in anno, cresce e coinvolge spettatori. Torna il 4° Campionato mondiale di lancio dello stinco a Castelnovo ne’ Monti in occasione della Tirol Fest, in scena da venerdì 1 a domenica 3 settembre presso l’Oratorio don Bosco.

“La Tirol Fest nacque come festa sorpresa – spiega don Marco Lucenti – per festeggiare il parroco di allora, don Evangelista Margini, e il suo impegno per lo stare assieme, culminato con le vacanze comunitarie per le parrocchie della montagna, in scena ininterrottamente da oltre vent’anni. Oggi è l’iniziativa di una intera comunità che cammina e respira insieme, proprio come durante le vacanze sulle Alpi. Il ricavato, per altro, è devoluto al nuovo Oratorio don Bosco per pagarne il mutuo e la spesa corrente: luogo privilegiato di incontro e riflessione per l’Unità pastorale Beata Vergine di Bismantova, ma anche per la montagna”. C’è così grande attesa per questa Festa di fine estate che saluta i turisti ma che rivolge a tutti gli amanti del buono. Ha la possibilità di svolgersi al coperto proprio presso i nuovi locali dell’oratorio castelnovese. Un appuntamento dove lavorano per altro circa duecento volontari, giovani e grandi, che vengono anche da altri comuni attivi tra cucina, camerieri, bar, pulizie…

Il segreto di questo piccolo successo nelle tre precedenti iniziative? Molta simpatia e una deliziosa cucina fatta a mano con menù (innaffiato da birra) rigorosamente a tema: polenta, spätzle, würstel, bretzel e stinco: sarà proprio l’osso dello stinco ad essere oggetto del campionato mondiale di lancio allo stinco presso l’adiacente storico campo del Valentino Mazzola, con giudici Csi muniti di cordella, ma anche infermiere e soccorritori per ogni evenienza. Nel 2022 il campione uomo lanciò a 43,56 metri, la campionessa donna a 29.25 e il campione bambino a 19,92. Questi i record a battere. Si parte la sera di venerdì 1 settembre con l’inaugurazione e l’apertura degli stand gastronomici alle ore 19:00 e a seguire musica dal vivo. Sabato 2 settembre dalle ore 19:00 riaprono gli stand gastronomici e dalle 21:00 il quarto campionato del mondo di “Lancio dello stinco”.

A seguire musica live. Domenica 3 settembre il Trail della Pietra e del mini trail riservato ai bambini organizzato dallo Stone Trail Team. Alle 12:00 riaprono gli stand gastronomici.