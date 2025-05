Torna il centro estivo di Legambiente al parco Bizzozero

Riparte il centro estivo di Legambiente al parco Bizzozero. Dal 9 giugno al 25 luglio la squadra di animatori di Legambiente Parma è pronta a far vivere un’esperienza di svago tra giochi e natura, con escursioni alla scoperta della città e della campagna, nel quadro di un progetto educativo. Non mancheranno infatti i contenuti a carattere ambientale e scientifico che caratterizzano l’associazione ambientalista.

Il centro estivo è rivolto a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. Ogni turno si svolge da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.30, con possibilità di orari ridotti a seconda delle esigenze delle famiglie. Le informazioni dettagliate e il modulo di iscrizione si trovano sul sito web legambienteparma.it . Per contatti si può scrivere alla mail: leda@legambienteparma.it

Oltre a giochi e attività all’aperto, animatrici e animatori di Legambiente organizzeranno i nostri laboratori di educazione ambientale come laboratori scientifici di monitoraggio dell’acqua, del suolo e dell’aria. Attività manuali e creative come il riutilizzo del legno, la produzione di carta riciclata, cura dell’orto in cassetta e del giardino, per riscoprire il legame con la natura.

Durante le uscite, i bambini saranno accompagnati alla scoperta della città attraverso percorsi che intrecciano storia, cultura e natura. Visiteremo librerie, biblioteche, musei e parchi cittadini, imparando a rispettare l’ambiente e i luoghi che ci circondano.

Alla fine di ogni settimana, i più grandi diventeranno piccoli giornalisti e reporter, pronti a creare ricordi per il futuro, narrando le avventure e le scoperte fatte al centro estivo.