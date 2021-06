Torna il Festival della Lentezza, Dall’11 al 13 giugno nella Reggia di Colorno

Con l’inizio di giugno si avvicina la settima edizione del Festival della Lentezza, in programma dall’11 al 13 nel Giardino della Reggia di Colorno (PR).

Domenica prossima si terrà l’ultima delle quattro anteprime con lo spettacolo “Radio Clandestina” di Ascanio Celestini a Fornovo Taro poi, appunto, si entrerà nel vivo della settimana del festival. Proprio oggi sono uscite le informazioni utili per partecipare e le modalità di accesso alla Reggia.

La prima novità riguarda il biglietto di ingresso, introdotto per la prima volta dopo sette edizioni per recuperare parte del budget e dei maggiori costi da affrontare per garantire la sicurezza di tutte e tutti. “Quest’anno siamo stati costretti ad introdurre questa novità – dichiara il Direttore artistico Marco Boschini -. Abbiamo però deciso che in caso di utile faremo una donazione a Comune e Provincia a favore del complesso monumentale della Reggia”. Il costo del biglietto è stato fissato alla cifra “politica” di € 5 a persona, con i bambini fino a sette anni che non pagano. Altra novità importante, prevista dalle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, è il numero massimo di persone ammesse all’area del Festival (1.000).

La manifestazione è promossa dall’Associazione Comuni Virtuosi e dall’Associazione di promozione sociale Turbolenta, in collaborazione con il Comune di Colorno e la Provincia di Parma. L’evento gode del patrocinio di diversi soggetti istituzionali: Comuni di Collecchio, Fornovo Taro, Montechiarguolo, Parma, Sorbolo Mezzani, Regione Emilia Romagna. Sponsor della manifestazione: Fondazione Cariparma, Chiesi, Coop Alleanza 3.0, Girolomoni, Rapunzel. Confermata la collaborazione con Tep, che garantirà un servizio di bus navetta per riportare a fine manifestazioni i partecipanti in città.

Domenico Iannacone, Francesca Mannocchi, Cristiano Cavina, Enrico Giovannini, Elly Schlein, Valerio Aprea, Colapesce e Dimartino, Marco Paolini, sono solo alcuni degli ospiti attesi di questa edizione.

Seppur in forma ridotta sono confermati i laboratori per bambini e adulti, il mercato artigianale e alcuni food truck che funzioneranno per tutta la durata della manifestazione. Orari: venerdì 11 giugno dalle 18.00 alle 21.30; sabato 12 giugno dalle 15.00 alle 21.30; domenica 13 giugno dalle 15.00 alle 21.30.

“Sarà inevitabilmente un’edizione di passaggio – commenta ancora Boschini -. Un ponte tra il prima e un dopo ancora tutto da inventare. Abbiamo scelto un titolo – COSA TIENE ACCESE LE STELLE – che ci consentisse di raccontare cose belle, forti, esempi di coraggio e lungimiranza. Ci piace pensare che chi verrà al Festival potrà portarsi a casa un pezzo di futuro, adottandolo nella vita di tutti i giorni. Il Covid ce lo ha insegnato: ci si salva e si cambia insieme, da soli non si va da nessuna parte.”

Il programma completo è sul sito www.lentezza.org. Per info e prenotazioni festivalentezza@gmail.com.