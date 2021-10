Torna il Mercatino di Natale di Bolzano… ed è subito festa!

Un ponte tra Parma, Città Creativa UNESCO per la gastronomia, e il Mercatino di Natale di Bolzano. Conferenza stampa, giovedì 7 ottobre 2021, ore 11, Parma Gastronomy Hub, ex sede della Provincia, in piazza della Pace 1.

È stato presentato questa mattina, nella sede di Parma Gastronomy Hub, ex palazzo della Provincia, Il “Mercatino di Natale di Bolzano”. Si tratta del primo mercatino di Natale d’Italia. Da tre decenni, grazie al suo charme, attira ogni anno numerosi visitatori.

L’obiettivo è stato quello di gettare un ponte tra Parma e Bolzano, incentrato sulle rispettive identità e tipicità, in vista di future e proficue collaborazioni, soprattutto in ambito turistico, oltre che l’occasione per promuovere le novità dell’edizione 2021 del Mercatino. Hanno preso parte al momento: Cristiano Casa – Assessore al Turismo del Comune di Parma; Roland Buratti – Presidente dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano; Roberta Agosti – Direttrice dell’Azienda di Soggiorno di Bolzano, Ivan Marinelli – espositore, e gli Operatori del Club di Prodotto Parma City of Gastronomy.

“E’ un piacere presentare a Parma – ha esordito l’assessore Casa – uno degli esempi migliori di evento di avvicinamento al Natale. In questi anni abbiamo voluto creare e mantenere rapporti con altre realtà nazionali e non, un obiettivo nato dal riconoscimento Unesco di Città Creativa della Gastronomia e perseguito anche da Parma 2020+21: creare sinergie e collaborazioni anche con realtà diverse per arricchirci di progettualità e iniziative”.

“Il ponte tra Parma e Bolzano – ha detto Roland Buratti – cresce e si sviluppa ormai da anni, in particolare nel periodo natalizio e per i suoi eventi: una collaborazione fruttuosa alla quale teniamo molto”.

“In questi 30 anni di crescita dell’iniziativa – ha spiegato Roberta Agosti – abbiamo capito che la tradizione e la dedizione sono le caratteristiche che generano il successo del Mercatino di Natale di Bolzano, ogni anno comunque con tante novità e quest’anno con una grande attenzione alla sicurezza per tutti”.

Ivan Marinelli, espositore da trent’anni al Mercatino di Natale di Bolzano ha sottolineato: “è fondamentale non dimenticare le nostre tradizioni e proporre ogni anno prodotti e preparazioni nuove e originali nella location perfetta in cui abbiamo la fortuna di poter esporre”.