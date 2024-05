Torna il Mercatino di Via Verdi dei “Nostri Borghi”

Riparte domenica 19 maggio l’attesissimo mercatino del vintage, del revival, del riuso e del collezionismo organizzato dall’associazione I Nostri Borghi in collaborazione con Reuse APS e patrocinato dal Comune di Parma.

Tanti curiosi e amanti dell’oggettistica del passato e delle curiosità, attendono con ansia l’arrivo delle bancarelle per trovare un oggetto particolare, una rarità o qualcosa che possa ricordare la propria infanzia . Bello il clima che si è creato nelle precedenti domeniche e anche una occasione per ritrovarsi tra amici, scambiare due chiacchiere e rinverdire i tempi del passato.

Ma tanti anche i giovani curiosi per scoprire oggetti che raccontano periodi della storia passata, ma non solo.

Il mercatino sta riscuotendo un buon successo sia per qualità degli oggetti che per la quantità degli espositori. Gli organizzatori si prefiggono di coprire una zona di alto passaggio che unisce la stazione al centro storico, in un momento particolarmente problematico per il quartiere.

Novità della giornata la presenza dell’ Avis San Pancrazio che preparerà per i presenti al mercato una delle specialità culinarie più amate dai parmigiani e non solo: la Torta Fritta.

Il Mercato si svilupperà su via Verdi e piazzale San Giovanni Paolo II davanti alla Camera di Commercio di Parma, dalle ore 8.00 alle 17.00 tutte le terze domeniche del mese.