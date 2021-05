Torna in giugno il Festival della Lentezza di Colorno con 4 anteprime a Montechiarugolo, Collecchio, Mezzani, Fornovo

A un mese esatto dall’inizio della manifestazione ecco il programma completo della settima edizione del Festival della Lentezza, che andrà in scena dall’11 al 13 giugno presso il Giardino della Reggia Ducale di Colorno.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Comuni Virtuosi e dall’Associazione di promozione sociale Turbolenta, in collaborazione con il Comune di Colorno. L’evento gode del patrocinio di diversi soggetti istituzionali: Comuni di Collecchio, Fornovo Taro, Montechiarguolo, Parma, Sorbolo Mezzani, Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna.

Novità del 2021 sono le quattro anteprime in altrettanti comuni del territorio provinciale: Montechiarugolo ( sabato 22 maggio ), Collecchio ( domenica 23 maggio ), con l’iniziativa “Arte a pedali”. Sabato 29 maggio , al Porto fluviale di Mezzani, è la volta di Moni Ovadia che leggerà commentandola l’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”. Infine, domenica 6 giugno a Fornovo Taro, le anteprime del Festival culmineranno con il monologo teatrale di e con Ascanio Celestini, “Radio Clandestina”. Le anteprime prevedono la partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria. La mail di riferimento per ricevere informazioni e per prenotarsi è festivalentezza@gmail.com.

Il programma ufficiale dei tre giorni di Colorno si apre venerdì 11 giugno alle 18.00 con un graditissimo ritorno: sarà infatti il giornalista televisivo Domenico Iannacone a dialogare con Giulia Mazza, giovane violoncellista la cui storia è stata raccontata in una recente puntata del programma “Che ci faccio qui”. “Volevamo iniziare con una storia potentissima per forza e bellezza – commenta il Direttore artistico della manifestazione, Marco Boschini -. La storia di Giulia ci racconta della possibilità di immaginare e fare ciò in cui crediamo, nonostante tutto. E dopo un anno e mezzo come quello che abbiamo passato direi che ci voleva.”

A seguire (ore 19.15) è ancora il corpo protagonista, con la presentazione del libro della giornalista Francesca Mannocchi “Bianco è il colore del danno” (Einaudi), che verrà presentato dalla giornalista Chiara Cacciani. Il libro è il racconto della scoperta da parte dell’autrice di essere affetta da sclerosi multipla, e del viaggio interiore per accettare la malattia e conviverci. Chiude la prima giornata lo scrittore Cristiano Cavina, accompagnato alle tastiere da Vittorio Bonetti, in un viaggio tra musica e letteratura.

Sabato 12 è di grande attualità la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e della Vice Presidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein, in un confronto a tutto campo sul Next Generation EU. Alla sera saranno protagonisti il teatro, con un reading di Valerio Aprea, e la musica, con il talk di Colapesce e Dimartino, reduci dal successo di Sanremo.

Domenica 13 giugno, infine, spicca la presenza del drammaturgo, regista, attore e scrittore Marco Paolini, che metterà in scena il suo “Teatro fra parentesi”, storie per questo tempo pandemico.

Seppur in forma ridotta sono confermati i laboratori per bambini e adulti, il mercato artigianale e alcuni food truck che funzioneranno per tutta la durata della manifestazione. Orari : venerdì 11 giugno dalle 18.00 alle 21.30; sabato 12 giugno dalle 15.00 alle 21.30; domenica 13 giugno dalle 15.00 alle 21.30.

“Sarà inevitabilmente un’edizione di passaggio – commenta ancora Boschini -. Un ponte tra il prima e un dopo ancora tutto da inventare. Abbiamo scelto un titolo – COSA TIENE ACCESE LE STELLE – che ci consentisse di raccontare cose belle, forti, esempi di coraggio e lungimiranza. Ci piace pensare che chi verrà al Festival potrà portarsi a casa un pezzo di futuro, adottandolo nella vita di tutti i giorni. Il Covid ce lo ha insegnato: ci si salva e si cambia insieme, da soli non si va da nessuna parte.”

Il programma completo è sul sito www.lentezza.org. Per info e prenotazioni festivalentezza@gmail.com.

