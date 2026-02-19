Torna in piazza Ghiaia il mercato de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”

Shopping di qualità, artigianato italiano e nuove tendenze della moda tornano protagonisti a Parma con l’atteso appuntamento de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Domenica 1° marzo il celebre mercato itinerante farà tappa in città portando in piazza Ghiaia le sue iconiche “boutique a cielo aperto”, tra prodotti esclusivi, materiali pregiati e occasioni per il cambio di stagione.

Dopo il successo delle precedenti edizioni e numerose tappe in tutta Italia, il Consorzio degli Ambulanti di Forte dei Marmi torna a Parma con il suo format dedicato allo shopping di qualità, aperto con orario continuato dalle 8 alle 19 anche in caso di maltempo.

L’evento propone un’ampia selezione di prodotti dell’artigianato toscano e italiano: abbigliamento con nuove collezioni e stock griffati, pelletteria di alta qualità, cashmere, pellicceria, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e tessuti di pregio ispirati alla tradizione fiorentina. Il Consorzio garantisce l’assenza di imitazioni e prodotti di bassa qualità, puntando su materiali selezionati e sulle ultime tendenze del settore moda.

«Il nostro evento-mercato ha reinventato una professione storica alla luce dei tempi moderni», spiega il presidente Andrea Ceccarelli, sottolineando l’importanza della qualità artigianale, della ricerca dei materiali e dell’attenzione alle nuove tendenze nel commercio contemporaneo.

Nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storici del celebre mercato di Forte dei Marmi, il Consorzio ha trasformato il tradizionale mercato in uno spettacolo itinerante che anima piazze di tutta Italia, diventando nel tempo un fenomeno di costume oltre che commerciale.

L’appuntamento rappresenta così un’occasione per cittadini e visitatori di vivere una giornata di shopping all’insegna del Made in Italy e delle atmosfere del celebre “Mercato del Forte”, tra colori, pubblico e proposte esclusive.