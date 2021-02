Torna “Intervallo con il Sindaco”, serie di incontri fra Federico Pizzarotti e le scuole cittadine

Ha preso avvio questa mattina l’edizione on line 2021 di “Intervallo con il Sindaco”: una serie di incontri che il sindaco Federico Pizzarotti terrà con le scuole cittadine finalizzati a dare la possibilità agli studenti, nel corso dell’anno scolastico, di confrontarsi con il primo cittadino, in occasione di assemblee di istituto o di altri eventi, per porre domande su Parma e sui temi di attualità e aumentare la partecipazione e coinvolgere attivamente gli studenti nella vita cittadina.

Nell’iniziale appuntamento su Teams di stamattina il Sindaco ha dialogato con gli studenti del Convitto “Maria Luigia”. Al centro dell’incontro di oggi, e delle domande degli studenti, le tematiche legate alle modalità di vivere la scuola e la pubblica amministrazione in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, le prospettive per il futuro e i cambiamenti strutturali, anche in termini positivi, che riguarderanno la vita quotidiana di ciascun cittadino e degli studenti. E ancora, Parma 2020+21, la sua programmazione e evoluzione e quale coinvolgimento e opportunità potrà rappresentare per i giovani; le riqualificazioni infrastrutturali cittadine previste; la mobilità sostenibile e la sua evoluzione legata alla pandemia oltre che il nuovo approccio del welfare a supporto delle aumentate situazioni di difficoltà.