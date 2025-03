Torna la Giunta nei Quartieri: primo appuntamento in Oltretorrente

A partire dal 25 marzo riparte l’iniziativa “La Giunta nei Quartieri”, un ciclo di incontri mensili in cui il Sindaco di Parma, Michele Guerra, insieme alla Giunta, visiterà i diversi quartieri della città per raccontare a cittadine e cittadini le azioni intraprese e i progetti realizzati sul territorio.

Oltre a fornire un resoconto sull’operato dell’amministrazione, questi appuntamenti rappresentano un’occasione di ascolto, confronto e partecipazione permettendo ai residenti di esprimere esigenze, proporre idee e approfondire temi di interesse comune. Un momento di dialogo diretto che si affianca all’impegno quotidiano dell’Amministrazione nel mantenere un rapporto diretto, vivo e trasparente con la cittadinanza.

Il primo incontro si terrà lunedì 25 marzo alle ore 18, presso la Sala della Pubblica Assistenza in via Gorizia 2/a, e sarà dedicato al quartiere Oltretorrente.

“Con questa iniziativa rafforziamo ulteriormente il dialogo con la cittadinanza, condividendo coi quartieri i progetti che stanno trasformando e trasformeranno la città ora e nei prossimi due anni. L’iniziativa si presenta con un formato diverso dalla Giunta nei Quartieri realizzata nel primo anno e mezzo di mandato, vedendo coinvolti questa volta insieme a me tutti gli assessori e le assessore in ogni singolo appuntamento, per evidenziare la trasversalità e l’intersettorialità dell’impegno amministrativo che viene profuso in ogni punto della città. Vi invitiamo a partecipare numerosi, per conoscere a fondo le attività realizzate e in programma e costruire insieme una Parma sempre più dinamica e ospitale” commenta Michele Guerra, Sindaco di Parma.

Ogni mese la Giunta farà tappa in un quartiere diverso, seguendo il calendario degli appuntamenti previsti fino a fine anno.