Torna la “Settimana della Pubblica” 2025, dal 10 al 14 giugno

L’appuntamento più atteso dagli amici della Pubblica – e non solo – è pronto a tornare: dal 10 al 14 giugno, la Settimana della Pubblica animerà Parma con cinque giorni di eventi all’insegna della convivialità, della solidarietà e della cultura.



Una manifestazione ideata e organizzata con passione da Assistenza Pubblica Parma – ODV, per ringraziare volontari, operatori e famiglie che ogni giorno si prendono cura del benessere della nostra comunità.

Il programma è ricco e variegato, pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un clima di festa:

Martedì 10 giugno alle 18, all’Assistenza Pubblica Parma, si parte con un momento simbolico e importante: l’inaugurazione della “Panchina Rossa” contro tutte le violenze sulle donne, un gesto di impegno civile e sensibilizzazione, realizzata grazie ad alcuni militi e alla ditta F.lli Guazzi Spa.

«Abbiamo voluto inaugurare la Panchina Rossa – afferma Maurizio De Vitis, presidente Assistenza Pubblica Parma – proprio qui, in un luogo di aggregazione e volontariato come l’Assistenza Pubblica di Parma, affinché ci sia uno spazio simbolico che ricordi e renda tutti consapevoli della gravità della violenza sulle donne e della violenza di genere. I femminicidi, purtroppo, continuano ad aumentare, e questa panchina vuole essere una sorta di bandiera che testimonia la nostra volontà di contrastare questa piaga sociale. È un segno di consapevolezza che richiama l’urgenza di un cambiamento culturale profondo. La violenza nasce spesso da una concezione sbagliata del possesso, che porta molti uomini a reagire con aggressività, e nei casi peggiori con l’omicidio, davanti a un rifiuto. Questo gesto simbolico vuole essere un monito costante: dobbiamo ricordare, riflettere e agire affinché tutto questo non accada più».

Mercoledì 11 giugno, dalle 20 in Pubblica, protagonista la buona tavola: torta fritta e salumi preparati da Avis Comunale Parma, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del cantautore Flaco Biondini, grazie al contributo di Universalflex Group.

Giovedì 12 giugno, serata al Cinema Astra insieme a Telefono Amico Parma, con la proiezione del film “La Gazza Ladra”. Un momento di riflessione e condivisione, con ingresso gratuito offerto da Assistenza Pubblica Parma ODV. Appuntamento alle 20.45 al Cinema Astra.

Venerdì 13 giugno, spazio alla convivialità – dalle 20 in Assistenza Pubblica – con un giro pizza, reso possibile grazie alla collaborazione con la pizzeria La Barchetta.

Sabato 14 giugno, alle 20.30 in Pubblica, imperdibile appuntamento con la Serata Parmigiana: le compagnie teatrali “La Duchessa”, “Famija Pramzana” e “I Guitti di Roberto Veneri” porteranno in scena divertenti scenette comiche in dialetto parmigiano, per una serata all’insegna delle tradizioni locali.

«Ogni anno ci mettiamo cuore e passione per organizzare questa settimana di festa, pensata per chi dedica tempo, energia e affetto alla nostra comunità – conclude De Vitis –. È il nostro modo per restituire un po’ dell’affetto che ogni giorno riceviamo. Vi aspettiamo numerosi, per vivere insieme questi giorni di gioia e condivisione».