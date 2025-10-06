Torna “Puliamo il mondo” al Campus Scienze e Tecnologie

L’8 ottobre “Puliamo il mondo” torna all’Università di Parma. L’Ateneo ha aderito ancora una volta alla campagna nazionale promossa da Legambiente, nata dall’evento internazionale “Clean up the world”. Il gruppo di lavoro “Ateneo Sostenibile” ha organizzato una pulizia del Campus Scienze e Tecnologie dalle 15 alle 17.30 circa.

Il ritrovo sarà alle 15 davanti al Centro Congressi del Plesso Aule delle Scienze, dove saranno distribuiti il kit e l’attrezzatura e dove le persone partecipanti saranno divise in gruppi per poter raggiungere tutte le aree del Campus.

L’appuntamento è rivolto alla comunità studentesca, al personale dell’Ateneo e a tutte le persone interessate.

L’iniziativa rientra nelle azioni promosse dal gruppo “Ateneo Sostenibile” per sensibilizzare sulla riduzione e il riciclo dei rifiuti e per rendere maggiormente fruibile un bene comune aperto a tutti. L’Università di Parma fa parte dal 2015 della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e in questi anni si è attivata in diverse occasioni per migliorare la propria sostenibilità in ambito ambientale, economico e sociale.

Collaborano all’iniziativa diverse associazioni: I Monnezzari, Legambiente Circolo di Parma, Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GELA), Croce Rossa Italiana, EMS (Energia e Mobilità Sostenibile), Parma Sostenibile.