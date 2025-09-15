Torna “Quartieri in Festa”: tante novità per l’edizione autunnale 2025

Torna “Quartieri in Festa” con quattro nuove date per la terza edizione della rassegna, dopo il successo dell’edizione primaverile. La grande novità di questa edizione consiste nel coinvolgimento del quartiere Cittadella che dà il via alla rassegna con la cena solidale di sabato 20 settembre e la festa di domenica 21. A seguire si terrà la tappa del quartiere San Leonardo il 27 e 28 settembre, l’Oltretorrente il 4 e 5 ottobre e infine il quartiere San Lazzaro il 26 ottobre.

“Questa edizione è la dimostrazione che “Quartieri in Festa” è un progetto in costante crescita, capace di animare sempre di più la città, coinvolgendo nuovi quartieri e nuove realtà – ha dichiarato Daria Jacopozzi, Assessora alla Partecipazione, all’Associazionismo e ai Quartieri del Comune di Parma –. Tutto questo è possibile grazie alla forte collaborazione delle associazioni della città cui quest’anno si sono aggiunti i Laboratori di quartiere: vanno ringraziate tutte le persone che con grandissimo impegno stanno dedicando tempo ed energie a questo progetto che il Comune di Parma ha voluto realizzare per dare voce e visione del bello e del buono che ogni giorno succede nei nostri quartieri”.

L’iniziativa è ideata dall’Assessorato alla Partecipazione, all’Associazionismo e ai Quartieri del Comune di Parma in collaborazione con le associazioni e i Laboratori di quartiere, ACER, Ascom Confcommercio Parma, Verdi OFF e Chiesi Farmaceutici e organizzata da Edicta, in collaborazione con Bizzozero Cittadella Solidale, CDV Parma, Turbolenta e Centro Interculturale di Parma. Questa edizione si arricchisce anche della collaborazione con il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, che porterà delle iniziative in ogni quartiere, per la prima data organizzerà un laboratorio di orienteering che si svolgerà all’interno della Cittadella.

Anche quest’edizione si rinnova il sostegno di ACER Parma; la Presidente Loretta Losi ha commentato: “La rassegna Quartieri in Festa è un progetto in cui ACER ha sempre creduto. Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a un progetto che mette al centro la comunità e l’integrazione, un impegno condiviso quotidianamente anche dalla nostra azienda”.

Durante le giornate di festa, i quartieri si animeranno con esposizioni, spettacoli e intrattenimento musicale, grazie al lavoro svolto dai Laboratori di quartiere e dalle associazioni della nostra città. Un’occasione speciale per scoprire, valorizzare e sostenere le tante realtà che arricchiscono la vita cittadina.

“Le feste di quartiere non sono soltanto momenti di festa – sottolinea Claudio Franchini, Direttore Gruppo Ascom Parma. – Questi eventi consentono ai cittadini di riscoprire il proprio quartiere, vivere la città in modo attivo e rafforzare il legame con le attività locali. Rappresentano inoltre una concreta opportunità per gli operatori di promuovere la propria offerta commerciale e contribuire alla vivacità del territorio. Come Associazione, continuiamo a supportare i commercianti nell’organizzazione di iniziative che favoriscono il rilancio delle imprese di prossimità e la crescita dell’intera comunità”.

Quest’anno la nuova tappa del quartiere Cittadella si animerà con danze e laboratori e giochi per bambini per tutta la giornata. La festa sarà arricchita da Il giardino dei poeti, festival della poesia all’interno del Parco Bizzozero che inizierà già da venerdì 19, e dalla pedalata Parma-in-bici dedicata alla città e alla cittadinanza a cura dell’associazione FIAB Parma Bicinsieme.

“Sempre più felici di collaborare con Quartieri in festa, insieme con il Comune il 28 saremo a San Leonardo con 3 bande, più di 150 musicisti invaderanno pacificamente, alla maniera di Verdi off, le strade del quartiere. La musica ha questa forza di unire e includere tutti”, ha aggiunto Barbara Minghetti, curatrice di Verdi OFF.

“Il quartiere San Leonardo è la casa del Gruppo Chiesi da settant’anni: qui, in via Palermo, nel 1955 abbiamo inaugurato il nostro primo stabilimento industriale – spiega Cecilia Plicco, Senior Director, Shared Value & Sustainability –. Questa festa è un’occasione preziosa per riscoprire una ricchezza spesso sottovalutata: la straordinaria vitalità culturale e il fitto tessuto di associazioni che animano il quartiere. Siamo fortemente convinti che in un contesto così vario – dove oltre un quarto dei residenti proviene da Paesi diversi – sia fondamentale favorire il dialogo tra persone di età, culture e origini differenti. Il significato della festa è proprio questo: ritrovare il piacere della condivisione e dello stare insieme e ricordarci che dall’impegno collettivo può nascere una comunità più forte e inclusiva”.

Come da tradizione, ogni appuntamento sarà preceduto dalla consueta cena solidale, un’occasione per manifestare il proprio sostegno non solo ai quartieri ma anche alla cooperazione internazionale. La prima cena del quartiere Cittadella si terrà in Piazzale Piersanti Mattarella sabato 20 settembre, alle 19.30, a sostegno dell’Associazione Mani per l’emancipazione femminile in Senegal. Seguirà poi, sabato 27 settembre, la cena solidale per il quartiere di San Leonardo per il progetto “Parma per il Sudan con il Dottor Masini” per sostenere l’ospedale di Emergency a Khartoum. Si concluderà sabato 4 ottobre con la cena solidale del quartiere Oltretorrente, a sostegno dell’Associazione Parma per gli altri per progetti di apicoltura e orticoltura in Etiopia. La cena sarà preceduta da un incontro con il giornalista Stefano Nazzi che presenterà il suo ultimo libro Predatori, edito da Mondadori, alle 17 presso Piazzale delle Barricate in dialogo con Giuseppina Paulillo Medico Psichiatra dell’AUSL di Parma.

Programma in sintesi della prima tappa Cittadella – Via Montebello

La rassegna si apre sabato 20 settembre in Piazzale Piersanti Mattarella alle 16 con l’animazione per bambini con giochi in legno a cura dell’associazione “Si gioca” e prosegue con la cena solidale alle ore 19:30 a cura di ENAIP, Pizzeria Sant’Elena e Green Bar. Infine il concerto alle 21 Pensieri e parole in omaggio a Lucio Battisti. La cena richiede la prenotazione obbligatoria.

La festa avrà inizio domenica alle ore 10 in Via Montebello, dove saranno presenti sin dal mattino laboratori e mercatini dell’artigianato e del gusto. La festa sarà animata anche da uno spazio pensato per bambine e bambini con gonfiabili, laboratori dedicati all’apicoltura e al compostaggio, baby dance, truccabimbi e sfide a carte Uno.

Sarà inoltre allestita la mostra Sfumature illustrate della parmigianità a cura di The Parmigianer. Ad arricchire la festa si troverà Il giardino dei poeti, festival della poesia all’interno del Parco Bizzozero che inizierà già da venerdì 19, e la pedalata Parma-in-bici dedicata alla città e alla cittadinanza a cura dell’associazione FIAB Parma Bicinsieme.

Il pomeriggio si animerà dalle 17 alle 20 con esibizioni di danza forrò dell’associazione Sankofa, balli country eseguiti dall’associazione Italia Country Style, balli di gruppo a cura dell’associazione Parma Danza e un’esibizione di danza ottocentesca a opera dell’associazione Società di danza Circolo Mirandola.