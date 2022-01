Torna Smart Future Academy a Parma e Piacenza: gli studenti a confronto con i big del territorio

Cosa faccio da grande? Quali sono le competenze del futuro più richieste? Val la pena seguire i miei sogni? Ho un’idea imprenditoriale, cosa faccio? Queste sono solo alcune delle domande che troveranno risposta venerdì 28 gennaio durante l’evento di orientamento firmato Smart Future Academy, che ormai da 6 anni si occupa di supportare i giovani, in procinto di scegliere il proprio percorso, nelle loro scelte future.

“Parma e Piacenza sono due città straordinarie – afferma Lilli Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy – la partecipazione attiva delle Camere di Commercio di Parma e di Piacenza, ci permette di raggiungere le vere “eccellenze” del territorio e proporre agli studenti delle testimonianze di storie di successo prima personali e poi professionali per soddisfare il comune obiettivo di investire energie e risorse per i giovani: il miglior investimento per il futuro del nostro Paese.”

Smart Future Academy è l’innovativo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori che ha come obiettivo aiutarli comprendere cosa vorrebbero fare da “grandi” attraverso il contatto con straordinari personaggi dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. Gli speaker porteranno sul palco virtuale la loro storia, i loro errori e i loro consigli, mostrando ai ragazzi come sia possibile raggiungere il successo. L’obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni, sempre con la giusta dose di formazione, aggiornamento, disciplina e costanza. Smart Future Academy è un progetto aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e completamente gratuito, sia per le scuole che per le famiglie e valido ai fini PCTO.

“Per il secondo anno consecutivo la Camera di Parma ha deciso di aderire a Smart Future Academy promuovendo la più ampia partecipazione delle scuole del territorio – sottolinea Andrea Zanlari, commissario straordinario dell’Ente – Siamo convinti che sia di grande stimolo offrire alle ragazze e ai ragazzi che si stanno impegnando negli studi la possibilità di ascoltare le testimonianze di persone che, con impegno, dedizione e costanza, hanno raggiunto brillanti risultati personali e professionali e, magari, hanno saputo anche risollevarsi da insuccessi e disavventure. Gli esempi positivi possono illuminare una strada e aiutare a percorrerla.”

“Queste azioni di orientamento hanno dimostrato una piena efficacia in termini di motivazione, di stimoli e di energia trasferiti agli studenti – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Piacenza, Filippo Cella – Il confronto diretto con i testimonial individuati, favorisce l’approfondimento di aspetti essenziali inseriti nel percorso di orientamento, consentendo nello stesso tempo di addentrarsi in zone ancora non del tutto esplorate dagli studenti. A dimostrazione che la collaborazione tra realtà diverse, consente di delineare la via da seguire, grazie a quegli stimoli nuovi che un format di successo quale quello di Smart Future Academy sicuramente è in grado di trasmettere.”

Le iscrizioni sono aperte a tutti agli studenti degli ultimi tre anni delle superiori (l’iscrizione si effettua online sul sito di Smart Future Academy (www.smartfutureacademy.it) e le ore sono riconosciute all’interno dei programmi PCTO.

Smart Future Academy Online è realizzato in collaborazione e con il cofinanziamento Camera di Commercio di Parma e della Camera di Commercio di Piacenza, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con Unioncamere, in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale e territoriale, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Parma, del Comune di Piacenza, di Confindustria Piacenza e dell’Ufficio Scolastico territoriale di Parma e Piacenza. Con la collaborazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Coldiretti, CNA, Confcommercio, Federalimentare, Utilitalia, EIEF e The Pepegas Team, Camify, Tembo per la regia tecnica e con il sostegno del Consorzio per la Tutela del Grana Padano e illimity Bank.

APPUNTAMENTO

Smart Future Academy PARMA PIACENZA 2022 ONLINE

28 GENNAIO 2022 dalle 8:30 alle 12:30

__________________________________________________________________________

ISCRIZIONE A SMART FUTURE ACADEMY

Iscriversi è semplice: basta compilare un breve form online sul nostro sito.

Gli eventi sono completamente gratuiti e le ore sono valide ai fini dei PCTO (già Alternanza Scuola Lavoro).

L’obiettivo del progetto è quindi quello di orientare i giovani attraverso un progetto smart e digital per aiutarli a progettare il loro futuro.

Gli speaker Smart Future Academy PARMA PIACENZA 2021 ONLINE sono: Guido Caselli – Direttore Centro studi e ricerche Unioncamere Emilia-Romagna; Vito Franchini – Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Fidenza; Anna Kauber – Regista Paesaggista; Giovanni Pomella – Amministratore delegato presso Gruppo Lactalis Italia; Cristina Repetti – Responsabile Risorse Umane T.G.R. Srl; Manuela Zilli – Segretario generale CCIAA Parma; Francesca Mantelli – Imprenditrice agricola; Luca Sfulcini – CEO De Simoni & Digital Sustainability.

Saranno presenti per il saluti istituzionali:

Filippo Cella – Presidente CCIAA Piacenza; Maurizio Bocedi – Dirigente Ufficio Scolastico IX ambito territoriale di Parma e Piacenza; Ines Seletti – Assessore Educazione e Innovazione Tecnologica Comune Parma, Jonathan Papamarenghi, Assessore al Turismo, Cultura, Scuola e Progettazione europea

Il Comitato Scientifico è composto da: Giuseppe Ambrosi (presidente CCIAA Brescia, Assolatte, Gruppo Ambrosi); Sergio Pecorelli (già Rettore Università di Brescia); Maria Ida Germontani (Giurista d’Impresa); Carlo Alberto Pratesi (docente di marketing ed innovazione, Univ. Roma Tre); Luigi Scordamaglia (amministratore delegano gruppo Cremonini-Inalca, presidente Federalimentare); Lorenzo Maternini (Vicepresidente Talent Garden); Daniele Tranchini (amministratore delegato LaFabbrica); Giovanni Valotti (Docente Università Bocconi e presidente A2A); Enrico Zampedri (amministratore delegato gruppo Metra – già direttore generale Policlinico Gemelli); Giovanni Valotti (Docente Ordinario di Economia delle aziende pubbliche Università Bocconi e Presidente A2A spa); Giuseppe Albeggiani (Management Consultant e Curatore del Master in Management dello Sport e delle Attività Motorie UNIPG).

Associazione Smart Future Academy nasce nel 2016 per iniziativa di Lilli Adriana Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy, bocconiana attivamente coinvolta nel mondo della scuola, insieme a Marco Bianchi Vice presidente, dottore commercialista e consulente aziendale.

Comitato direttivo

Lilli Adriana Franceschetti – Presidente Smart Future Academy

Marco Bianchi – Vicepresidente Smart Future Academy

Susanna Wenter – Referente Orientamento Smart Future Academy

Sviluppo Strategico

Giuseppe Albeggiani – Responsabile Sviluppo Strategico

Team Giovani

Beatrice Pacacussi – Referente Comunicazione & Social Media

Andrea Natalia – Progettazione

Nicholas Marchetti – Team Giovani

Team Tecnico

Davide Briosi – Web Conduttore

Orio Navarra – Regia Software

Roberto Lucentini – Regia Software

Marco Riva – Tecnico Audio

Matteo Colli – Tecnico Regia

Come lo fa? In un modo informale ma professionale e con focus sul territorio grazie alla partnership con enti, istituzioni e professionisti che provengono da mondi diversi e possono ispirare gli studenti offrendogli una visione del mondo lavorativo a 360 gradi. In soli 5 anni Smart Future Academy ha coinvolto oltre 150 mila studenti e 20 città, attraverso 280 speech, affermandosi come il principale progetto di orientamento del sistema camerale italiano grazie alla collaborazione e al patrocinio di prestigiosi enti ed istituzioni, pubbliche e private.

