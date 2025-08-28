Tornano gli abbonamenti bus scontati per studenti dell’Università di Parma

Tornano gli abbonamenti bus a prezzi scontati per studentesse e studenti dell’Università di Parma iscritti nelle sedi di Parma e Piacenza, che potranno beneficiare anche quest’anno di un importante contributo nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale.

Si conferma infatti, con alcune significative novità, l’iniziativa promossa dall’Ateneo in collaborazione con Crédit Agricole Italia e le due aziende di trasporto pubblico locale: TEP per Parma e SETA per Piacenza.

L’obiettivo resta quello di incentivare forme di mobilità alternative all’uso dell’auto, per un minore impatto ambientale e nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, dei costi ambientali, sociali ed economici e di diminuzione dell’inquinamento.

Studentesse e studenti Unipr potranno dunque contare su un significativo sostegno nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali: su Parma abbonamenti Tep urbani e interurbani (cioè con origine o destinazione Parma e validi anche in area urbana), su Piacenza abbonamenti SETA urbani, cumulativi ed extra-urbani.

I risparmi sono considerevoli, e vanno da minimo di 75 a un massimo di 265 euro a seconda del tipo di abbonamento.

Come si diceva, quest’anno ci sono alcune significative novità.

La prima è l’estensione della durata della promozione, che sarà valida dal 1° settembre 2025 al 31 marzo 2026, per permettere a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che intendono immatricolarsi post semestre filtro di fruire dei benefici della convenzione.

La seconda è l’ampliamento della platea di destinatarie e destinatari delle agevolazioni: da quest’anno specializzande e specializzandi si aggiungono a studentesse e studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato, e le agevolazioni si estendono anche a studentesse e studenti iscritti al massimo un anno oltre la durata regolare degli studi (cioè fuori corso al massimo di un anno).

Per accedere alle agevolazioni è come sempre necessario attivare o avere già attivato la propria Student Card Unipr come CartaConto Università di Parma e utilizzarla per il pagamento, avendo inoltre provveduto al pagamento dei contributi universitari e della prima rata di tasse per studentesse e studenti non esonerati.

La Student Card viene recapitata direttamente a casa dopo l’avvenuto pagamento della prima rata, compatibilmente con i tempi tecnici di spedizione. Il pagamento della prima rata di fatto dà il via all’iter per il rilascio della carta.

Fondamentale per tutte e tutti è essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie, condizione necessaria per poter accedere ai benefici offerti dall’Ateneo.

Importi della scontistica, categorie delle persone aventi diritto e tutte le info di dettaglio sono disponibili sul sito dell’Università di Parma, nella pagina della mobilità aziendale https://www.unipr.it/mobilita-aziendale.

Per info e chiarimenti si può scrivere a convenzionebus@unipr.it

«Ci fa molto piacere confermare anche quest’anno questa iniziativa – commenta il Rettore Paolo Martelli – che crediamo importante per le nostre studentesse e i nostri studenti e per la quale ringraziamo davvero di cuore Crédit Agricole Italia, TEP e SETA che ci affiancano. Pensiamo sia un bel modo per essere vicini alle studentesse e agli studenti, nelle loro attività universitarie ma anche nella loro vita extra-universitaria. Tra l’altro quest’anno abbiamo esteso la durata delle agevolazioni e anche la platea delle destinatarie e dei destinatari, e anche questo mi sembra un segnale forte e da sottolineare. L’augurio, come sempre, è che tante ragazze e tanti ragazzi che studiano a Parma e a Piacenza approfittino di questa opportunità e scelgano di muoversi in bus: una scelta di sostenibilità e di rispetto per l’ambiente».

«Siamo lieti di confermare la collaborazione al fianco di Università di Parma, TEP e SETA. Il rinnovo di questa iniziativa, arricchita da significative novità come l’estensione temporale e l’ampliamento della platea dei beneficiari, riflette il nostro costante impegno nel promuovere la mobilità sostenibile, una delle priorità strategiche del nostro Gruppo», dichiara Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia.

«Rinnoviamo con convinzione questo progetto – afferma il presidente di TEP Roberto Prada – che rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni, università e impresa. L’accordo con l’Università di Parma e Crédit Agricole Italia consente di sostenere concretamente la mobilità degli studenti universitari, promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico quale scelta sostenibile, economica e responsabile. Investire in soluzioni che incentivano l’abbandono dell’auto privata, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, significa investire in una città più vivibile, in un ambiente più sano e in una mobilità accessibile per tutti».

«Le esigenze degli studenti universitari meritano un’attenzione particolare: per parte nostra – spiega Elisa Valeriani, Presidente di SETA – siamo quindi ben lieti di poter confermare anche per l’anno accademico 2025-26 le importanti agevolazioni offerte agli studenti dell’Università di Parma che frequentano le sedi di Piacenza e scelgono di spostarsi con i nostri mezzi pubblici. Questa iniziativa di promozione della mobilità sostenibile si colloca nel novero delle diverse azioni incentivanti che SETA ha messo in campo congiuntamente agli Atenei presenti nei territori in cui operiamo, dalle quali stanno scaturendo ottimi risultati».

COME BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Per poter usufruire delle agevolazioni occorre presentare:

il voucher creato ad hoc dall’Università di Parma (scaricabile a partire dal 1° settembre dall’applicativo IDEM per le persone aventi diritto)

la card MiMuovo, per chi ne è già in possesso, o una fototessera per il rilascio immediato della card (al costo di 5 euro, con una validità di 5 anni)

un documento d’identità e il codice fiscale

la Student Card – CartaConto Università di Parma e utilizzarla per il pagamento

Per le sedi di Parma tutto ciò va presentato:

alle biglietterie TEP di piazzale Barbieri e della Cicletteria di piazzale C.A. Dalla Chiesa 11/b, oppure allo sportello temporaneo della Sala Righi accanto agli uffici TEP in via Baganza 9/a (l’accesso agli sportelli è su appuntamento, da fissare on line all’indirizzo https://prenotazioni.cl.tep.pr.it/servizio/1 o per telefono al numero 0521 214441 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, a partire dal 15 settembre l’orario per le prenotazioni telefoniche sarà dalle 14.30 alle 16.30)

nelle tappe del “Punto mobile TEP” nei comuni della provincia di fino al 13 settembre (calendario disponibile alla pagina https://www.tep.pr.it/news/riparte-il-punto-mobile-tep-tutte-le-date-5/)

nel “Punto mobile TEP” al Campus Scienze e Tecnologie, capolinea Ingegneria, dal 2 al 10 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

Nelle prossime settimane sarà attivata la possibilità di ricaricare l’abbonamento Unipr via web per chi l’ha già acquistato nel corso degli anni passati. Quando questa opzione sarà disponibile, le studentesse e gli studenti dell’Ateneo di Parma riceveranno tutte le istruzioni necessarie.

Per le sedi di Piacenza invece occorre andare alla biglietteria dell’Autostazione SETA di Piacenza (via Colombo 3) negli orari di apertura (consultabili alla pagina https://www.setaweb.it/pc/dove-acquistare#biglietterie).