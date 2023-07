Tornano i P-Days nel week end dell’8 e 9 luglio

P-Days il prossimo week end. Come anticipato nei giorni scorsi scatterà, da fine luglio, una pausa estiva legata ai lavori di rifacimento del fondo stradale di via Massimo D’Azeglio.

Esclusione del traffico veicolare il sabato dalle 14.30 alle 23 e la domenica dalle 9 alle 20, in via Mazzini – da strada Garibaldi a piazza Garibaldi, piazza Garibaldi e nel primo tratto di strada Repubblica, da piazza Garibaldi a via XXII Luglio. Consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, emergenza, veicoli trasporto invalidi, ai residenti con passi carrai interni al tratto pedonalizzato. Sarà consentito il transito in deroga da Strada Mazzini, Piazza Garibaldi ai residenti ed autorizzati di Borgo San Vitale, Borgo della Salina (e diretti Hotel Button), Borgo del Carbone, Piazzale del Carbone e di Via N. Sauro tratto da Strada Farini a Borgo G. Tommasini.

Sono diverse le iniziative in programma il prossimo fine settimana. Nell’ambito della campagna di comunicazione “Vivi il cuore di Parma”, sabato 8 luglio appuntamento dalle 18 alle 18.30 e dalle 19 alle 19.30 in Piazzale San Bartolomeo con lo Spettacolo di fuoco e percussioni a cura della Compagnia Quetzalcoatl (Messico), mentre dalle 18.30 alle 19.30 si potrà assistere ad una parata di trampolieri (Via Repubblica e Via XX Luglio) a cura della Compagnia Circolarmente. Link: www.parmaopen.it

Navetta gratuita per i P-Days

Chi arriva dalla zona est della città potrà parcheggiare nei pressi de La Galleria (ex Barilla Center) e raggiungere la zona pedonalizzata in autobus.

Percorso: La Galleria (ex Barilla Center), Barriera Repubblica, viale San Michele, stradone Martiri della Libertà e strada XXII Luglio. Arrivata in strada Repubblica, la navetta proseguirà fino alla rotonda di via Mantova per tornare quindi a La Galleria (ex Barilla Center).

Frequenza: una corsa ogni 15 minuti.

Fermate: lungo il percorso saranno servite a richiesta tutte le fermate presenti. È inoltre istituita una fermata provvisoria in via XXII Luglio, di fronte alla chiesa di San Quintino.

Trasporto Pubblico Locale

Deviazione delle linee 3, 4, 5 e 8, dalle 14.30 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 20 di domenica.

Linee n. 3 – 4 – 5: in direzione centro città, provenienti da Via D’Azeglio, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Mentana, Via Emilia Est. In senso contrario si instraderanno lungo V.le Tanara, V.le Fratti, Viale Bottego, stazione ferroviaria (fermata A), V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere, poi, il consueto tragitto sul Ponte di Mezzo.

Linea n. 8: diretti verso il centro città, da P.le Risorgimento, i bus si instraderanno lungo V.le Martiri della Libertà, V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per tornare al regolare tragitto in V.le Mariotti. Stesso percorso in senso contrario.