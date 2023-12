Torneo della Befana 2024 di calcio giovanile a Parma: 118 squadre in rappresentanza di 62 società sportive

Il 17° Torneo della Befana di Adriasport è pronto a scaldare i cuori degli amanti del calcio giovanile. Questo torneo internazionale riunirà 118 squadre in rappresentanza di 62 società sportive, provenienti da diverse regioni d’ Italia con la Romania come ospiti internazionali. Tra le squadre partecipanti parteciperanno anche club professionisti tra cui: Juventus, Atalanta, Inter, Fiorentina, Parma, Modena, Cremonese, Sassuolo, Reggiana, ecc

I numeri del torneo Le partite disputate saranno ben 286 in tre giorni di torneo, oltre 2000 i giovani atleti che rappresenteranno in campo le 118 squadre iscritte. Questo si tradurrà in oltre 10.000 presenze che soggiorneranno nella provincia di Parma e Reggio Emilia durante il torneo. Questo evento sportivo giovanile internazionale di Adriasport, organizzato fino al 2023 a Firenze, grazie alla collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Parma, da quest’anno sarà ospitato nella Città Ducale. Verranno coinvolte le strutture sportive, gli hotel e i ristoranti sia della città di Parma che del territorio creando un importante indotto per le attività e le aziende locali e del parmense.

La Cerimonia Inaugurale La cerimonia inaugurale del torneo è prevista per giovedì 4 gennaio alle ore 17:30 presso lo stadio Lanfranchi del Centro Sportivo FIR Cittadella del Rugby, situato a Parma in via San Leonardo, 110. Alla cerimonia saranno presenti le autorità del Comune di Parma e della federazione calcio per dare il loro benvenuto a tutte le società sportive partecipanti che sfileranno davanti ad una tribuna gremita di sostenitori e famiglie.

Inizio con il Torneo Special La manifestazione prenderà il via con il Torneo Special, un triangolare riservato alle squadre della Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale della FIGC, che si terrà presso gli impianti sportivi di Noceto nella mattinata di giovedì 4 gennaio. Nel primo pomeriggio, l’azione si sposterà in tutti e 15 i centri sportivi di Parma e dei comuni limitrofi, dove si svolgeranno le appassionanti gare del torneo.

“Il Convegno: Non È Solo un Gioco – Una Visione Educativa per il Calcio Giovanile” Il 17° Torneo della Befana sarà anche l’occasione per promuovere la formazione dei dirigenti e tecnici sportivi grazie ad un evento straordinario. Il venerdì 5 gennaio alle 18.00 presso la Sala Conferenze della Cittadella del Rugby di Parma, si terrà il convegno “Non È Solo un Gioco -Come, con Chi e Perché Giochiamo.” Questo convegno metterà in evidenza l’importanza dell’approccio educativo nei settori giovanili del calcio e fornirà strumenti e metodi per lo sviluppo di progetti culturali ed educativi di successo. L’evento inizierà con un’introduzione e i saluti istituzionali, e sarà valido come incontro formativo per le Scuole Calcio Elite FIGC dell’Emilia-Romagna: si affronteranno temi cruciali come la tutela dei minori e la presentazione di strumenti e metodi a supporto dei progetti educativi oltre all’importanza del ruolo delle scuole e del territorio nell’integrazione di un modello educativo nel calcio giovanile. Il convegno offrirà anche un’opportunità unica per comprendere il supporto offerto dalla FIGC e dal SGS (Settore Giovanile Scolastico) per lo sviluppo dei progetti di scuola calcio. Al convegno saranno presenti figure di spicco del settore, tra cui il Dott. Vito Roberto Tisci, Presidente FIGC SGS, l’Avv. Simone Alberici, Presidente FIGC LND Emilia-Romagna, e il Dott. Massimiliano Rizzello, Responsabile FICG SGS Emilia-Romagna. Sarà un’occasione imperdibile per arricchire la conoscenza e condividere idee sulla formazione delle giovani menti nel mondo del calcio.

Conclusione dell’evento L’evento terminerà sabato 6 gennaio nel pomeriggio con le finali di tutte le categorie, le premiazioni delle squadre vincitrici e di tutti gli oltre 2000 giovani calciatori partecipanti. Nel ponte dell’epifania tutte le società sportive ed i loro accompagnatori e genitori avranno la possibilità di visitare le bellezze storiche e monumentali offerte dalla città di Parma e di gustare le prelibatezze enogastronomiche del suo territorio famose in tutto il mondo. Il Torneo della Befana sarà un ‘ottima occasione per valorizzare sempre più l’importanza del binomio Sport e Turismo nella nostra Regione Emilia-Romagna.

Adriasport, crede fermamente che lo sport sia molto più di una semplice competizione. È uno strumento di crescita, educazione e integrazione, che forma non solo atleti, ma anche cittadini responsabili e consapevoli del mondo di domani. Con ogni evento, ci impegniamo a promuovere questi valori fondamentali, sostenendo i giovani talenti per farli sentire parte della grande famiglia Adriasport.