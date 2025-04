Tornolo, chiusa la provinciale 359R a Santa Maria del Taro

La strada provinciale 359r è stata chiusa dalla Provincia di Parma all’altezza di Santa Maria del Taro, nel comune di Tornolo, a causa del riattivarsi di un movimento franoso.

“Sulla strada che collega Tornolo e Bedonia – spiega Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia di Parma con delega alla Viabilità – si è riattivata una frana per la quale eravamo già intervenuti anche un anno fa. I tecnici reperibili del Servizio viabilità della Provincia sono sul posto e si sono subito messi all’opera per la rimozione del materiale finito sulla carreggiata. Lavoreranno finché ci sarà luce a sufficienza e riprenderanno anche nella giornata di domani. L’obiettivo è quello di cercare di riaprire la strada, almeno a senso unico alternato, nel più breve tempo possibile. Al momento, tuttavia, non siamo nelle condizioni di poter stimare i tempi necessari alla completa rimozione di tutto il materiale franato, piuttosto consistente”.

Nella giornata di domani, dunque, potrebbero esserci aggiornamenti più precisi.

“Solo 24 ore fa, al termine di un grande lavoro, siamo riusciti a riaprire la sp15 ad Armorano tra Calestano e Berceto – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia -, ma purtroppo oggi dobbiamo registrare un nuovo movimento franoso che ci mette in difficoltà sulla 359r. È la testimonianza, purtroppo, di quanto sia fragile il territorio appenninico e di quanto sia sempre più necessario un lavoro corale, con gli enti sovraordinati, affinché possano essere stanziate sempre maggiori risorse per la manutenzione delle strade di montagna”.

Ad oggi sono 103 le strade provinciali del Parmense caratterizzate da movimenti franosi. Di queste circa un terzo sono quelle che si trovano nelle condizioni più preoccupanti, ossia a rischio di limitazioni al traffico (dal senso unico alternato sino alla vera e propria chiusura) in caso di peggioramento.

Quattro quelle attualmente off limits: la Sp66 di Compiano; la Sp84 tra Tizzano e Corniglio; la Sp75 tra Monchio e Corniglio ed ora la 359 tra Tornolo e Bedonia.

“Un quadro certamente complesso – concludono Fadda e Friggeri – rispetto al quale il nostro ente cerca di intervenire in maniera tempestiva per scongiurare chiusure e garantire il transito con le maggiori condizioni di sicurezza possibili. Ma per il quale serve, sempre di più, un sostegno economico a favore della Provincia”.