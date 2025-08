Tōrō Nagashi, la cerimonia delle lanterne sull’acqua per ricordare le vittime di Hiroshima e Nagasaki

Si svolgerà domani, mercoledì 6 agosto, a partire dalle 21, in piazzale della Pace, la sedicesima edizione del Tōrō Nagashi, la cerimonia delle lanterne sull’acqua per commemorare le vittime delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki del 1945.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi del Comune di Parma, in collaborazione con la Comunità Giapponese di Parma.

Il Tōrō Nagashi viene celebrato ogni anno in Giappone: è una cerimonia che, rifacendosi a un’antica tradizione, intende commemorare le vittime delle esplosioni atomiche di Hiroshima (6 agosto 1945) e Nagasaki (9 agosto 1945). Di origine buddhista, il Tōrō Nagashi è legato alla festività degli antenati, Obon, durante la quale particolari lanterne di carta vengono affidate alla corrente dei fiumi o alle maree dell’oceano per guidare gli spiriti dei defunti verso il mondo altro.

A Parma è in programma una suggestiva commemorazione che vuole trasformarsi in un evento riguardante il mondo intero per la ricerca della pace. La serata verrà inaugurata dal gruppo Fudendaiko del Tempio di Fudenji con l’esibizione dei tamburi giapponesi. Chisato Yamanishi leggerà la poesia Pace di Shuntarō Tanikawa, seguita dal canto di Yuko Tsuchiya. Presenterà la serata Kay Ohnishi della Comunità Giapponese di Parma.

Successivamente avrà luogo la cerimonia del Tōrō Nagashi. Verranno distribuite le lanterne ai/alle partecipanti; chi lo desidera, prima di affidarle all’acqua delle vasche del piazzale della Pace, potrà personalizzarle con disegni o parole, esprimendo messaggi di pace o pensieri dedicati ai propri cari defunti. Questo gesto simbolico rappresenta l’impegno della comunità per un mondo basato sulla pace, sull’incontro e sulla condivisione reciproca.

L’evento è gratuito e l’ingresso è libero.