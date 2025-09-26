Torrente Parma, conclusi gli interventi di manutenzione per la sicurezza idraulica

Si sono conclusi gli interventi di manutenzione lungo il tratto urbano del torrente Parma, coordinati dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Aipo), con l’obiettivo di garantire la sicurezza idraulica preventiva in vista della stagione delle piogge. I lavori, iniziati il 18 agosto, hanno riguardato entrambe le sponde del corso d’acqua cittadino, con attività di sfalcio selettivo e rimozione di rifiuti, nel rispetto dell’habitat fluviale e delle specie vegetali utili alla biodiversità.

Particolare attenzione è stata dedicata ai tratti tra ponte Dattaro e ponte Italia, dove lo staff tecnico ha rimosso materiali accumulati e, in prossimità del ponte di Mezzo, alcune alberature cresciute troppo vicino all’arcata del ponte, ostacolando il regolare deflusso delle acque, sono state asportate.

“Questo tipo di attività – ha dichiarato il direttore di Aipo, Gianluca Zanichelli – permette di mantenere l’efficienza delle sezioni di deflusso dei corsi d’acqua, mitigando gli effetti delle piene, pur salvaguardando la vegetazione utile all’habitat e alla stabilità delle sponde.”