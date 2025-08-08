Torrente Parma, dal 18 agosto manutenzione dell’alveo

Sopralluogo lungo l’alveo del torrente Parma stamane per lo staff tecnico dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po coordinato dal direttore Gianluca Zanichelli al fine di individuare capillarmente le aree che, a partire dal 18 di agosto prossimo, saranno interessate dalla periodica manutenzione nel tratto urbano del corso d’acqua cittadino. Gli interventi – che hanno come obiettivo quello di garantire la sicurezza e l’efficienza idraulica e la corretta gestione della vegetazione fluviale e delle alberature nel tratto che divide in due il capoluogo – prenderanno il via in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia dello scorso anno e si concluderanno, indicativamente, entro l’autunno, prima del periodo che porta con sé la maggiore probabilità di precipitazioni abbondanti e conseguenti possibili piene.

Due saranno i lavori specifici che interesseranno l’intervento dell’Agenzia nel torrente: l’avvio delle opere di manutenzione ordinaria nel tratto cittadino compreso tra ponte Stendhal e ponte Europa con la realizzazione degli sfalci selettivi della vegetazione e la messa in sicurezza di una parte del setto in cemento armato posto nell’alveo a contatto diretto con i flussi della corrente delle acque presente tra “Ponte di Mezzo” e “Ponte Verdi” in sinistra idraulica; un’opera questa che comporterà anche la ricalibratura dell’alveo stesso migliorandone l’officiosità e la contestuale movimentazione di una parte dei sedimenti. L’attività di sfalcio selettivo, nella massima tutela dell’habitat fluviale, sarà come sempre attenta alla vegetazione-utile all’equilibrio naturale del torrente e alla biodiversità presente e vedrà la rimozione delle essenze arboree ammalorate, soprattutto a valle dei principali ponti di attraversamento, non compatibili con adeguati livelli di sicurezza idraulica.

“Procederemo in modo mirato con operazioni di taglio selettivo, decespugliamento, diradamento della vegetazione ammalorata e potatura e rimozione di piante precarie al fine di realizzare in tempo utile interventi necessari a prevenire e contenere il fenomeno di piena e per mantenere in buono stato le aree verdi lungo l’asta del torrente” ha sottolineato il direttore Gianluca Zanichelli nel corso del sopralluogo. “ Questi interventi nel tratto cittadino arrivano dopo un’altra lunga serie di lavori realizzati da AIPo nelle aree extraurbane del torrente Parma e lungo i tratti arginali di Lorno, Galasso, Naviglio, Fumolenta, Terrieri e in destra idraulica del Fiume Po nelle località di Coenzo e Gramignazzo: un impegno costante e fondamentale per Ufficio di Parma che opera in periodo di cambiamento climatico e mutamento repentino delle condizioni meteo sul territorio locale per assicurare sicurezza alle nostre comunità “.