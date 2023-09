Torrile, borse di studio comunali per studenti meritevoli

Gli studenti e le studentesse residenti a Torrile vedranno riconosciuto il loro impegno scolastico ed universitario anche quest’anno.

È aperto il bando per l’assegnazione delle borse di studio comunali agli studenti meritevoli per l’anno scolastico 2022-23, ossia le borse di studio che, da anni, l’Amministrazione Comunale di Torrile assegna a coloro che si siano distinti nell’ultimo anno della scuola media e della scuola superiore o che abbiano conseguito la laurea magistrale l’anno precedente l’indizione del bando di concorso.

Un progetto, quello delle borse di studio, quest’anno possibile grazie ad un’importante donazione da parte di “Spotti Sergio Coil Processing srl”, azienda operativa dal 1975 con sede a San Polo di Torrile e tra i leader nella progettazione e costruzione di macchine per l’industria della lavorazione della lamiera.

“La generosità dell’azienda Spotti Sergio Coil Processing srl, fondata dall’indimenticato imprenditore Sergio Spotti e da quasi cinquant’anni operativa nel nostro territorio – commenta Alessandro Fadda, sindaco di Torrile – ci permette di riconoscere pubblicamente, anche quest’anno, l’impegno dei nostri ragazzi e ragazze a scuola e all’università. Come Comune destiniamo tante risorse economiche alla scuola fornendo servizi di grande valore come il Cpe, il Centro pomeridiano extrascolastico, e contribuendo ad un’offerta formativa di alto livello tanto che, ogni anno, le scuole di vario ordine e grado dell’Istituto comprensivo di Torrile accolgono circa 150 studenti in arrivo da fuori comune. Le borse di studio premiano l’impegno e intendono essere uno stimolo per i giovani a proseguire la strada che hanno intrapreso”.

“La nostra azienda – dichiara Lorena Spotti, amministratrice finanziaria e delle risorse umane di Spotti Sergio Coil Processing srl – pone grande attenzione alla formazione dei ragazzi. Per queste ragioni abbiamo scelto di finanziare le borse di studio del Comune. Da tempo ci avvaliamo delle opportunità offerte dal progetto di ‘alternanza scuola-lavoro” che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. In molti casi nella nostra azienda il percorso di ‘alternanza’ si è concluso con la proposta di un contratto di assunzione. Da una decina d’anni partecipiamo anche alle ‘Notti di Leonardo’ promosse dall’Itis Da Vinci di Parma, sempre spinti dalla volontà di incontrare i ragazzi e trasmettere loro l’importanza di studiare, di formarsi e di avere basi di conoscenze importanti, pratiche e teoriche, sulle quali costruire il loro futuro”.

I DETTAGLI DELLE BORSE DI STUDIO

iI requisiti per essere ammessi sono quelli di aver conseguito i punteggi di:

10/10 o 10/10 con lode all’ultimo anno della scuola secondaria di I grado;

100/100 o 100/100 con lode relativamente all’ultimo anno della scuola secondaria di II grado;

110 o 110 con lode relativamente al conseguimento del diploma di laurea magistrale nell’anno precedente l’indizione del bando di concorso.

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Torrile a questo link: https://www.comune.torrile.pr.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/borse-di-studio-comunali-studenti-meritevoli

La domanda di partecipazione al bando pubblico di concorso deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Torrile, entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 settembre 2023 con una delle seguenti modalità:

direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Torrile;

a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzoprotocollo@postacert.comune.torrile.pr.it

FOTO: Lorena Spotti (amministratrice finanziaria e delle risorse umane di Spotti Sergio Coil Processing srl) ed Alessandro Fadda (sindaco di Torrile).