Torrile, consegnati i premi civici don Pedretti 2024

Il Comune di Torrile ha consegnato i premi civici “Don Giacomo Pedretti” e le benemerenze civiche nel giorno del Santo Patrono, Conversione di San Paolo, nella sala civica all’interno della struttura del circolo “Il Portico” di Torrile.

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale di Torrile, guidata dal sindaco Alessandro Fadda, ha voluto riconoscere l’impegno di cittadini che si siano distinti in vari campi: quest’anno, in particolare, nei settori della solidarietà e del volontariato seguendo la vocazione del “fare del bene per gli altri” che contraddistinse l’operato di don Pedretti, fondatore di Avis Torrile e per decenni parroco di Gainago.

“Per la nostra comunità – le parole del sindaco Fadda – è sempre una grande gioia vivere questo momento durante il quale riconosciamo l’impegno di persone che si sono spese, fattivamente, per il bene del nostro paese in diversi ambiti: dall’imprenditoria al volontariato, dalla cultura allo sport, dall’istruzione all’educazione dei nostri ragazzi”.

Il premio civico “Don Pedretti” è stato assegnato al medico Gian Domenico Paini e al ristoratore Fabio Romani.

Gian Domenico Paini

Il dottor Gian Domenico Paini, medico dentista a San Polo di Torrile e direttore sanitario di Avis Torrile, ha messo a disposizione la sua grande professionalità per aiutare popolazioni che vivono situazioni di povertà e fragilità.

Negli anni ha partecipato ad iniziative sanitarie in Albania, Nicaragua, Guatemala e, più di recente, in Repubblica Democratica del Congo per fornire le necessarie cure odontoiatriche, in particolare della zona di Kimbondo dove, grazie al contributo di tanti sostenitori, nel gennaio 2022 è stata inaugurata la “dentistérie” dell’ospedale pediatrico e dell’orfanotrofio che ospita circa settecento bambini senza famiglia.

Fabio Romani

Da anni Fabio Romani, sia nella vita privata che nell’esercizio della professione di chef del Ristorante Romani, è attivo nell’organizzare iniziative a favore delle persone più fragili – prima tra tutte la serata benefica dedicata alla Coop Sociale Insieme – coinvolgendo ristoratori e produttori del territorio tramite il consorzio Parma Quality Restaurants.

Nel suo mettersi costantemente a disposizione degli altri, e nel valorizzare la cucina come opportunità di socialità e inclusione, dimostra un’indiscussa sensibilità che diventa esempio di genuino altruismo e impegno civico apprezzato da tutti i cittadini.

Contestualmente sono state assegnate anche tre benemerenze civiche alla memoria di Ivana Dametti, a Stefano Giambruno ed Alexa Poldi Allay.

Ivana Dametti

I cittadini di Torrile hanno apprezzato, negli anni, l’impegno, incessante e sempre gioviale, di Ivana Dametti in ogni azione di volontariato a favore della comunità di Torrile, prestando continuo servizio e supporto in varie associazioni e realtà benefiche del territorio.

Stefano Giambruno

Appuntato scelto qualifica speciale in servizio alla Stazione Carabinieri Parma Centro, il 10 settembre 2023, interveniva, insieme ad un collega, nella zona del ponte Verdi a Parma salvando una persona che aveva espresso l’intenzione di togliersi la vita. Giambruno e il collega non avevano avuto esitazioni, avevano iniziato a parlare con l’uomo, erano riusciti a calmarlo e ad ottenere la sua fiducia sino ad evitare che i fatti degenerassero in una tragedia.

Alexa Poldi Allay

Attiva volontaria della ProCiv Torrile dal 2000. In questi 24 anni è stata una presenza costante nell’ambito dell’operato di un’associazione di grande valore per il nostro territorio. Sempre pronta ad intervenire in vari scenari di emergenza, ricoprendo un importante ruolo di coordinamento nelle comunicazioni tra i volontari.

Nel corso della giornata del Santo Patrono è stata celebrata, nella chiesa parrocchiale di San Polo, anche la messa presieduta da don Pie Nemeyamahoro e don Romano Quagliotti.