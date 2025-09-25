Ultime notizie
Torrile, esami gratuiti per prevenire infarto e tumore al seno

di AndreaMarsiletti2

Sabato 27 settembre, con il sostegno dell’amministrazione comunale, il Comune di Torrile ospiterà l’iniziativa “Salute in Comune”, un nuovo programma dedicato alla prevenzione precoce delle patologie cardiovascolari e del tumore al seno. Dalle 9.30, nel parcheggio di fronte al municipio (Strada Isolana), saranno operative le unità mediche mobili, dove i residenti potranno accedere gratuitamente a visite specialistiche ed esami diagnostici, tra cui elettrocardiogrammi, ecografie e mammografie.

L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di aziende locali e con il contributo di GSK, mette a disposizione delle famiglie controlli fondamentali per la salute, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce e ridurre l’impatto delle patologie più diffuse. Solo in Italia, infatti, ogni anno si registrano oltre 230.000 decessi per malattie cardiovascolari.

Il progetto non ha costi per le famiglie ed è reso possibile grazie alla collaborazione di imprese e commercianti del territorio che hanno scelto di investire nella salute della comunità, diventando sponsor e sostenitori dell’iniziativa.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle donne tra i 18 e i 44 anni, fascia d’età non sempre inclusa nei programmi nazionali di screening, ma che potrà usufruire in questa occasione di esami gratuiti a bordo delle cliniche mobili.

Una delle belle novità di questo progetto innovativo è che le attività economiche sensibili di Torrile che partecipano non sono solo “sponsor” ma entrano a far parte loro stesse dell’associazione no profit che sta proseguendo l’azione di sensibilizzazione delle famiglie alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email a famiglie e ad attività economiche del territorio. In questo modo il neocostituito “Comitato Progetti Sociali Ets”, entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una bella iniziativa che nasce dalla gente per la gente, col plauso delle amministrazioni comunali e di vari rappresentanti del governo.

