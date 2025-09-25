Torrile, esami gratuiti per prevenire infarto e tumore al seno

Sabato 27 settembre, con il sostegno dell’amministrazione comunale, il Comune di Torrile ospiterà l’iniziativa “Salute in Comune”, un nuovo programma dedicato alla prevenzione precoce delle patologie cardiovascolari e del tumore al seno. Dalle 9.30, nel parcheggio di fronte al municipio (Strada Isolana), saranno operative le unità mediche mobili, dove i residenti potranno accedere gratuitamente a visite specialistiche ed esami diagnostici, tra cui elettrocardiogrammi, ecografie e mammografie.

L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno di aziende locali e con il contributo di GSK, mette a disposizione delle famiglie controlli fondamentali per la salute, con l’obiettivo di migliorare la diagnosi precoce e ridurre l’impatto delle patologie più diffuse. Solo in Italia, infatti, ogni anno si registrano oltre 230.000 decessi per malattie cardiovascolari.

Il progetto non ha costi per le famiglie ed è reso possibile grazie alla collaborazione di imprese e commercianti del territorio che hanno scelto di investire nella salute della comunità, diventando sponsor e sostenitori dell’iniziativa.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle donne tra i 18 e i 44 anni, fascia d’età non sempre inclusa nei programmi nazionali di screening, ma che potrà usufruire in questa occasione di esami gratuiti a bordo delle cliniche mobili.

Una delle belle novità di questo progetto innovativo è che le attività economiche sensibili di Torrile che partecipano non sono solo “sponsor” ma entrano a far parte loro stesse dell’associazione no profit che sta proseguendo l’azione di sensibilizzazione delle famiglie alla prevenzione, con altre iniziative e con una campagna mediatica che prevede l’invio di quasi mezzo milione di email a famiglie e ad attività economiche del territorio. In questo modo il neocostituito “Comitato Progetti Sociali Ets”, entità no profit a cui sono associati imprenditori, professionisti e commercianti, dà vita ad una bella iniziativa che nasce dalla gente per la gente, col plauso delle amministrazioni comunali e di vari rappresentanti del governo.