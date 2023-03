Torrile, inaugurata la mostra “Quattro autrici. Quattro sguardi”

Lo sguardo ironico di Marcella Giorgetti; quello concettuale di Giovanna De Franchi; la creatività di Antonietta Preziuso e la riflessione sociale di Clara Cullino.

Sono questi i punti di vista della mostra “Quattro autrici. Quattro sguardi” inaugurata in municipio a San Polo di Torrile per aprire la rassegna “Marzo in Rosa” 2023 che propone undici appuntamenti, ad ingresso gratuito, dedicati alle donne sino al 2 di aprile.

Ad esporre le allieve della maestra Giuliana Traverso che, nel 1967, fu la prima a fondare una scuola di fotografia per sole donne a Genova.

Giorgetti propone il filone “Falsi d’autore”; De Franchi una ricerca concettuale; Cullino narra il sogno, infranto, di Olivetti mentre Preziuso ci fa “perdere” tra le strade di Genova, mostrando la città ligure da una diversa prospettiva.

Il taglio del nastro della mostra – accompagnato dalle note dell’arpista Carla They e dalla proiezione di un filmato realizzato con le foto di Caterina Orzi – è avvenuto alla presenza dell’assessora regionale alle Pari opportunità Barbara Lori che ha sottolineato l’impegno corale di Torrile per organizzare iniziative culturali di grande valore.

“Una grande emozione – hanno dichiarato il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora alla Cultura Lucia Frasanni – inaugurare la settima edizione del Marzo in Rosa che proporrà presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti, camminate benefiche, inaugurazione di panchine rosse e letture per bimbi”.

Poi parola alla curatrice Bay: “La maestra Traverso non voleva che le sue allieve fossero dei cloni, bensì desiderava che ognuna esprimesse la sua visione. Un aspetto che è stato il filo conduttore di questa mostra perché la fotografia è linguaggio, comunicazione, incontro”.

La mostra di San Polo di Torrile – visitabile nei giorni ed orari di apertura del municipio – si lega a “La fotografia come incontro”, monografica della Traverso, a cura di Orietta Bay per ColornoPhotoLife, visitabile all’Aranciaia di Colorno sino al 10 aprile.

I prossimi appuntamenti del “Marzo in Rosa” sono l’8 marzo alle 20, con “Una, nessuna, centomila”: aperitivo e cena in musica con letture al circolo Il Portico di Torrile con le note dei Sixties-Seventies Duo Ross Volta e Claudio Tuma (per info e prenotazioni 0521 810552); l’11 marzo alle 18 in municipio a San Polo con la presentazione del libro “Medicinalia” di Francesco Gallina con Stefano Mazzacurati (voce recintante Paola Ferrari e presenza della libreria Piccoli labirinti) e il 12 marzo alle 17 a Il Portico con il concerto “be Mole, be feminist” del coro giovanile “be Mole”.

Il calendario completo è disponibile sul sito www.comune.torrile.pr.it

La rassegna è stata ideata dal Comune di Torrile con il supporto di AuroraDomus, Coop Alleanza 3.0; L’Abbraccio; ColornoPhotoLife; Tipografia La Colornese-Tielleci Editore; circolo Il Portico; Torrile Running Team, Istituto comprensivo di Torrile; Avis Torrile; Il Filo di Arianna e libreria Piccoli labirinti.