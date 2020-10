Tortel Dols in piazza a Colorno, una festa dal cuore dolce

Il Tortél Dóls – il primo piatto dal tipico della Bassa Est – sarà il protagonista della 12ª edizione del Gran Galà del Tortél Dóls, evento culturale e gastronomico che si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre in piazza Garibaldi a Colorno. Di fronte alla Reggia saranno collocati tavoli ed ombrelloni, opportunamente distanziati per rispettare le normative anticovid.

Ci saranno inoltre laboratori per bambini; punti vendita dei tortelli dolci da cucinare a casa e gli stand con la dimostrazione, a cura delle rezdore, della preparazione della pasta e del ripieno che ha trai suoi segreti la presenza di pere nobili, cocomero bianco e mele cotogne.

La festa, sia sabato che domenica, avrà inizio la mattina (il mercatino apre alle ore 9) e poi proseguirà, bel tempo permettendo, sino a sera.

Le restrizioni antiCovid non hanno permesso l’allestimento dell’elegante tensostruttura degli anni passati, ma la location nel pieno centro di Colorno sarà come sempre suggestiva per degustare il tipico Tortél Dóls.